Mimoriadnu schôdzu k dôveryhodnosti SIS vedenej Gašparom zvolali na štvrtok

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia. Žiadosť o zvolanie podala ešte minulý týždeň. Uznesenie je z dielne skupiny poslancov za opozičnú SaS. Navrhujú v ňom, aby parlament okrem iného vyzval vládu a prezidenta, aby odvolali Gašpara z funkcie riaditeľa tajnej služby.
Šéf parlamentu Raši sa v tejto súvislosti obrátil na parlamentný ústavnoprávny výbor. Ďalej vysvetlil, že nastala legislatívne nejednoznačná situácia, keďže opozícia žiada zvolať schôdzu s jediným bodom programu, ktorý je už zaradený v programe aktuálne prebiehajúcej schôdze.Čítajte viac Pavol Gašpar povedal, kedy odstúpi, nehoda ho mrzí. Podľa šéfa SIS je Brat za brata občianske združenie
Požiadal preto výbor o stanovisko k tomu, či je možné na schôdzi zvolanej na žiadosť skupiny poslancov navrhovať prerokovanie bodu programu, ktorý sa nachádza v schválenom programe prebiehajúcej schôdze. Výbor stanovisko ešte neprijal.