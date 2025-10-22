Balík školských zákonov prinesie lepšiu kvalitu a dostupnosť školstva, obhajuje Drucker najväčšiu reformu za 20 rokov

„Zmena nie je len filozofickou zmenou o tom, že systém musí byť viac spravodlivý. Musíme dať každému jednému dieťaťu na Slovensku, bez ohľadu na to, kde sa narodilo, rovnaké šance. Máme tu dlhodobé problémy, ktoré treba riešiť a, samozrejme, nevyriešime ich ani za jeden rok, možno ani za desať rokov, ale musíme ich riešiť,“ vyhlásil Drucker. Ide podľa neho o súbor veľkých zmien, ktoré do seba zapadajú. „Aj účinnosti jednotlivých zmien sme pripravili postupne, aby sa na to systém mohol pripraviť,“ skonštatoval.
Zmeny sú podľa ministra v súlade s dlhodobými odporúčaniami od OECD, a to aj v otázke angažovanosti a zapojenia sa súkromných škôl do dostupnosti a spravodlivosti v prípade prijímania detí.
Balík školských zákonov, ktorý parlament schválil v utorok (21. 10.), obsahuje štyri novely a tri nové zákony. Novelizácia školského zákona prináša povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od štyroch rokov od školského roka 2027/2028. O rok neskôr bude povinné aj pre deti od troch rokov. Vďaka zmene školského zákona vznikne aj nový druh strednej školy – stredná priemyselná škola – a učitelia budú mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka.
Maturita z matematiky bude od roku 2027 povinná – základná pre všetkých a vyššia pre študentov smerujúcich na technické a prírodovedné odbory. Nový zákon o školskej správe a zákon o financovaní prinášajú definíciu verejných školských obvodov ako základný mechanizmus spravodlivého prijímania do základných škôl. Cirkevné a súkromné školy môžu získať plné financovanie, ak budú prijímať žiakov podľa pravidiel. Nový zákon o vysokých školách prináša možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania.
Ďalšia zmena zavádza pojem ochrany duševného zdravia, posilňuje ochranu učiteľov pred verejným zosmiešňovaním či klamstvami, zodpovednosť rozširuje na rodičov či učiteľa v prípade odmietania riešenia rizikového správania, zlepšuje prenos informácií medzi školami a poradenskými zariadeniami.
Drucker reagoval aj na výhrady opozície k zmenám v zákone o patentoch, ktoré prešli v rámci zákona o vysokých školách. „Možnosť dohodnúť si pravidlá medzi verejnou školou alebo inštitúciou, zamestnávateľom a tým, ktorý produkuje to ‚know-how', o tom, ako sa podelia napríklad v oblasti budúcich ziskov, patentov duševného vlastníctva, je to, čo sme zmenili," vysvetlil. Ide podľa neho o verejné vysoké školy a inštitúcie, ktoré sú platené z verejných financií. Opozičné PS kritizovalo zmenu, v praxi to totiž podľa hnutia znamená, že výstupy a nové patenty nebudú patriť inštitúciám, u ktorých sa výskum realizoval. PS to považuje za zásadnú zmenu filozofie duševného vlastníctva, ktorá je nad rámec nového vysokoškolského zákona.