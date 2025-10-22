Pravda Správy Domáce Šutaj Eštok: Asi ťažko budem hľadať poslanca Hlasu, ktorého by pri schôdzi na odvolávanie ministra Migaľa nesvrbela ruka

Vo štvrtok popoludní by mali poslanci Národnej rady SR rokovať o návrhu opozičných poslancov na odvolanie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa z funkcie.

22.10.2025 15:35
„Asi ťažko budem hľadať poslanca Hlasu, ktorého by pri schôdzi na odvolávanie ministra Migaľa nesvrbela ruka,“ skonštatoval predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok na tlačovej besede. Reagoval tak na otázku, či poslanci jeho strany pomôžu s otvorením schôdze k odvolávaniu ministra investícií. Ten bol pôvodne poslancom Hlasu, no zhruba pred rokom aj s ďalšími tromi „rebelmi“ nepodporili viacero koaličných návrhov. Spor vyvrcholil vylúčením Migaľa a Radomíra Šalitroša zo strany začiatkom roka 2025. Z Migaľa sa následne stal minister investícií, je nominantom strany Smer-SD. Šalitroš v jeho rezorte pôsobí ako štátny tajomník.

Šutaj Eštok zdôraznil, že v Hlase si uvedomujú politickú situáciu a chcú byť spoľahlivým partnerom vo vládnej koalícii. Pripomenul, že po zmenách vo vláde zo začiatku tohto roka je Migaľ nominantom strany Smer-SD, ktorá za neho aj nesie zodpovednosť, čo rešpektujú. Poukázal tiež, že hlasovanie za odvolávanie ministra koaličnej strany by bolo porušením koaličnej zmluvy. „To neznamená, že nemáme k práci pána Migaľa výhrady, ale nie výhrady osobné,“ prízvukoval Šutaj Eštok. Spomenul Migaľove útoky na adresu strany, jeho osobne či na prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý pôvodne Hlasu predsedal. „Politiku nemôžete brať osobne, to ste potom malé dieťa,“ vravel Šutaj Eštok.

„Uvedomujeme si politickú realitu, máme zodpovednosť za stabilitu vládnej koalície a rešpektujeme nominanta strany Smer napriek tomu, že máme voči jeho práci výhrady. Tie budeme smerovať koaličným partnerom,“ uzavrel.

Návrh na odvolanie Migaľa vzišiel z hnutia Progresívne Slovensko, ministrovi vytýkajú kauzu obnovy portálu Slovensko.sk, ako aj zlý stav čerpania eurofondov.

