Jarný ráz počasia strieda ochladenie, dážď a vietor. Niekde platí aj druhá výstraha

Vo štvrtok treba na Slovensku počítať s dažďom aj vetrom, ten bude silný aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre niektoré okresy výstrahy prvého i druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

22.10.2025 19:57
SR Lubina Biele Karpaty Kopanice Počasie Jeseň TNX Foto: ,
Na snímke opadané listy na štrkovej ceste v bukovom lese v Bielych Karpatoch pod vrchom Veľká Javorina v obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom vo štvrtok 9. októbra 2025.
Výstrahy prvého stupňa pred vetrom ústav vyhlásil v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a v okresoch Myjava, Levice, Nitra, Šaľa, Kežmarok, Poprad a Tvrdošín. Vo väčšine okresov vstúpia do platnosti vo štvrtok o 10.00 h, v niektorých častiach Slovenska o 14.00 h. Platiť by mali predbežne až do piatkovej (24. 10.) noci.

Meteorológovia očakávajú miestami rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.

Od štvrtka 10.00 h budú predbežne v platnosti aj výstrahy pred vetrom na horách prvého a druhého stupňa. Vyhlásené sú takmer v celom Žilinskom kraji, v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Sila vetra môže miestami dosiahnuť úrovne silnej až mohutnej víchrice. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ varoval SHMÚ. Platnosť týchto výstrah by sa predbežne mala skončiť v noci zo štvrtka na piatok.

Okrem toho vyhlásili meteorológovia aj výstrahy prvého stupňa pred dažďom. Platiť by mali vo štvrtok večer od 20.00 h a zostať vyhlásené by predbežne mohli byť do piatkového rána. SHMÚ na dážď upozornil najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Turčianske Teplice. Na týchto miestach očakáva ústav ojedinele úhrn zrážok nad 30 milimetrov.

„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

