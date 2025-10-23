Pravda Správy Domáce Poslanci začali deň návrhom na skrátené konanie k novele zákona o Envirofonde

Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali štvrtkové rokovanie návrhom na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o Environmentálnom fonde. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v pléne úpravu predstavil a obhajoval, prečo by sa o nej malo rokovať v tzv. zrýchlenom režime.

23.10.2025 10:16
Novela je z dielne ministerstva životného prostredia. Podľa neho je primárne zameraná na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Envirofondu. Má sa ňou zároveň ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Priniesť to má podľa rezortu zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami.

Poslanci v stredu (22. 10.) rokovali aj v neskorých nočných hodinách. Venovali sa novele zákona o hazardných hrách. Odsúhlasili si totiž, že o tomto bode budú rokovať až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Rozpravu ukončili vo štvrtok okolo 0.30 h.

