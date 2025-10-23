Pravda Správy Domáce Fico po rokovaní s Merzom: Očakávame revíziu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom

Fico po rokovaní s Merzom: Očakávame revíziu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) sa v stredu (22. 10.) večer v Bruseli stretol s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a jeho delegáciou. Podľa neho sa zhodli na tom, že narastajúci tlak v Európskej únii zrejme prispeje k určitej revízii plánovaného zákazu predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035.

23.10.2025 11:17
fico merz Foto:
Premiér SR Robert Fico a nemecký kancelár Fridriech Merz.
debata (10)

„Spoločne s nemeckým spolkovým kancelárom sme konštatovali, že výsledkom narastajúceho tlaku bude s vysokou pravdepodobnosťou určitá forma revízie tohto zákazu, napríklad v podobe pokračovania produkcie automobilov s hybridným pohonom,“ napísal Fico na sociálnej sieti.

fico Čítajte viac Úder na ruský plyn aj „tieňovú flotilu“: EÚ schválila nový balík sankcií, Slovensko stiahlo blokádu

Premiér zdôraznil, že prepojenie slovenskej a nemeckej ekonomiky je natoľko výrazné, že konzultácie na úrovni šéfov exekutív sú nevyhnutné. Fico tiež prezradil, že Merz plánuje navštíviť Slovensko a v súčasnosti sa pracuje na termíne vhodnom pre obe strany.

Fico pred cestou do Bruselu: Slovensko podporí 19. balík sankcií, chce však závery o cenách energií, emisiách a automobilovom priemysle
Video

Obaja lídri si okrem stanovísk k automobilovému priemyslu vymenili informácie aj o ďalších postojoch k zasadnutiu Európskej rady, ktoré sa koná vo štvrtok v Bruseli.

Fico tiež informoval Merza o priebehu spoločného zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach 17. októbra a o nedávnej zmene Ústavy SR.

Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Friedrich Merz
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"