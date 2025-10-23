Fico po rokovaní s Merzom: Očakávame revíziu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom

„Spoločne s nemeckým spolkovým kancelárom sme konštatovali, že výsledkom narastajúceho tlaku bude s vysokou pravdepodobnosťou určitá forma revízie tohto zákazu, napríklad v podobe pokračovania produkcie automobilov s hybridným pohonom,“ napísal Fico na sociálnej sieti.Čítajte viac Úder na ruský plyn aj „tieňovú flotilu“: EÚ schválila nový balík sankcií, Slovensko stiahlo blokádu
Premiér zdôraznil, že prepojenie slovenskej a nemeckej ekonomiky je natoľko výrazné, že konzultácie na úrovni šéfov exekutív sú nevyhnutné. Fico tiež prezradil, že Merz plánuje navštíviť Slovensko a v súčasnosti sa pracuje na termíne vhodnom pre obe strany.
Obaja lídri si okrem stanovísk k automobilovému priemyslu vymenili informácie aj o ďalších postojoch k zasadnutiu Európskej rady, ktoré sa koná vo štvrtok v Bruseli.
Fico tiež informoval Merza o priebehu spoločného zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach 17. októbra a o nedávnej zmene Ústavy SR.