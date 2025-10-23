Bratislavskí poslanci nesúhlasia s návrhom zákona o hazardných hrách

„Bratislavu kedysi zaťažovali desiatky herní po celom meste. Samospráve a občanom trvalo roky, kým sme sa postupne zbavili tohto bremena na kvalite života v našom meste,“ konštatuje hlavné mesto, ktoré má kompetencie v oblasti regulácie definované vo všeobecne záväznom nariadení o zákaze umiestnenia herní a kasín z decembra 2020. Jeho schváleniu predchádzala v minulosti petícia i kauza stratených petičných hárkov.Čítajte viac Prilba bude povinná pre lyžiarov do 18 rokov. Poslanci prerokujú hazard zrýchlene, debatu skresali
Vďaka schválenému zákazu má 29. októbra vypršať licencia aj poslednému kasínu v Bratislave. Mestskému poslaneckému zboru sa nepozdáva, že sa vláda na poslednú chvíľu snaží hazard zachrániť a v zrýchlenom legislatívnom konaní pretláča v parlamente novelu, pre ktorú budú môcť niektoré herne a kasína fungovať ďalej, ak štátny Tipos preberie ich licencie. Novela má pritom platiť od 27. októbra.Čítajte viac Huliak v Ide o pravdu: Máme podozrenie, že niekto pripravoval privatizáciu Tiposu. Pri Expe v Osake sme zachránili polovicu peňazí
Ak parlament novelu schváli, hlavné mesto to bude považovať za flagrantné popretie vôle občanov a ignorovanie samospráv. Označuje to za „amorálne a cynické“. Zdôrazňuje, že to Bratislave neprinesie žiadny benefit, pričom poukazuje na to, že hazard ničí rodiny i obyvateľov a deštruuje a ničí verejný priestor.
Najvyšších predstaviteľov SR preto mestský parlament vyzýva, aby upustili od zámeru schváliť predmetný zákon a aby hľadali konštruktívnejší a pre obyvateľov menej deštruktívny zdroj príjmov do štátneho rozpočtu. Ako jednu z možností uvádza zorganizovanie veľkého podujatia či veľtrhu v Bratislave.