Novela zákona o Envirofonde naruší fungujúci systém triedenia odpadov, upozornila RÚZ a ďalšie zväzy

Kritizujú, že štát chce opustiť trhový systém. Návrh podľa nich neprešiel riadnou odbornou ani transparentnou diskusiou. Vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby pri rozhodovaní zvážili ekonomické aj spoločenské dôsledky návrhu a umožnili riadny proces pripomienkovania.
„Návrh novely zákona o Environmentálnom fonde vytvára len novú situáciu, keď na existujúcom systéme tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov, teda triedeného zberu, má vzniknúť ešte paralelne aj štátny systém, ktorý bude aj, ako to hovorí protimonopolný úrad, v dosť neštandardnej situácii a bude porušovať tento systém,“ upozornil výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher. Pripomenul, že subjekty, ktoré uvádzajú obaly a ďalšie výrobky na trh, platia do systému. Hrozia podľa neho tzv. krížové dotácie.Čítajte viac Poslanci začali deň návrhom na skrátené konanie k novele zákona o Envirofonde
Štátna organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) by podľa zástupcov podnikateľov a zamestnávateľov nebola férovým konkurentom, pretože by mala privilegované postavenie a prístup k verejným zdrojom, ktoré ostatné subjekty nemajú. Tým by sa vytvoril konflikt záujmov medzi štátnym fondom a súkromnými organizáciami, ktoré podliehajú autorizácii a kontrole envirorezortu. Pripomenuli, že tieto výhrady zverejnil vo svojom stanovisku aj Protimonopolný úrad SR. Návrh podľa nich neobsahuje dostatočné záruky na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty na trhu.
Ak sa naruší tok financií určených na triedený zber, mestá a obce môžu podľa organizácií prísť o stabilné zdroje na zvozy a triedenie odpadu, čo povedie k menej častým zvozom, preplneným kontajnerom a vyšším poplatkom.Čítajte viac Zrýchlene a bez diskusie. Taraba pretláča zmeny v envirofonde v turborežime, podľa Szabovej porušuje zákon
Organizácie upozorňujú, že konkurenčný systém triedeného zberu odpadu funguje efektívne. V roku 2023 dosiahla miera recyklácie na Slovensku 51,3 percenta a podľa aktuálnej správy Eurostatu je Slovensko tretie najlepšie v miere recyklácie zo všetkých krajín EÚ. Dodali, že novelu predložil envirorezort bez štandardného medzirezortného pripomienkovania a odbornej diskusie. Organizácie zdôrazňujú, že neodmietajú potrebu zlepšovať systém, ale zmeny by sa mali zamerať na posilnenie už fungujúceho modelu.Čítajte viac Taraba sa ohradil, že lobuje za hazard: Ak je niekto proti jeho nízkemu zdaneniu, tak som to ja
K stanovisku sa pridala Iniciatíva za právny štát, Podnikateľská aliancia Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská aliancia moderného obchodu i obchodné komory.
Podľa novely zákona o Environmentálnom fonde sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť OZV. Vláda chce, aby návrh parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci začali o návrhu debatovať vo štvrtok ráno.