Focus: Voľby by v októbri vyhralo PS, druhý by bol Smer, tretia Republika

PS by podľa prieskumu získalo 23,1 percenta hlasov. Smer by skončil so 17 percentami a Republika so ziskom 9,8 percenta hlasov. Na štvrtom mieste by skončil koaličný Hlas s 9,4 percenta. Po ňom by nasledovalo Hnutie Slovensko s 8,3 percenta, KDH so 6,7 percenta, SaS so 6,3 percenta a do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,2 percenta hlasov.
Pred bránami Národnej rady SR by ostala SNS so 4,3 percenta, ako aj Maďarská aliancia so ziskom 4 percent.
Aktuálne opozičné PS by malo na základe týchto výsledkov prieskumu v parlamente 40 poslancov. Smer by získal 30 kresiel, Republika 17, Hlas 16 a Hnutie Slovensko 15 kresiel. KDH by malo 12 poslancov, SaS 11 a Demokrati deviatich poslancov.
Agentúra Focus realizovala prieskum od 13. do 21. októbra na vzorke 1028 respondentov.