Demokracia pod drobnohľadom. Na Slovensko mieria svetoví odborníci, prinesú kritický pohľad na súčasný systém

Konferencia sa uskutoční 29. – 30. októbra 2025 v Novej Dubnici a v Trenčianskych Tepliciach. Program kombinuje prednášky, diskusie, filmové projekcie, umelecké intervencie aj komentované prechádzky mestom. Cieľom je spojiť akademické poznatky s praktickými skúsenosťami a kolektívnymi zážitkami.
Premeny miest po roku 1989
Konferencia sa zameria na sociálne, politické a ekonomické dopady transformácie miest, s dôrazom na Novú Dubnicu a Trenčianske Teplice. Nová Dubnica vznikla v 50. rokoch ako ideálne socialistické mesto, postavené pre pracovníkov zbrojovky. Diskutovať sa bude o tom, čo sa stane s urbanizmom a infraštruktúrou, keď zanikne socializmus.
Trenčianske Teplice, historické kúpeľné mesto, prešlo po roku 1989 divokou privatizáciou, ktorá ohrozila funkcionalistické pamiatky a infraštruktúru starostlivosti. Historické paralely pripomenú aj výroky Miltona Friedmana: „Kto je vlastníkom štátnych podnikov?“ – na čo popredný maďarský ekonóm odpovedal: „Spoločnosť ako celok.“ Friedman reagoval: „Nie spoločnosť, ale ľudia!“. Tento dialóg symbolizuje širšie politické, ekonomické a kultúrne transformácie, ktoré často oslabila solidaritu spoločnosti.
Sociálne dopady ekonomických reforiem
Prvý blok konferencie sa sústredí na dôsledky neoliberalizmu a privatizácie po roku 1989. Kristen Ghodseeová, americká etnologička, analyzuje, ako tzv. „šoková terapia“ ovplyvnila životy ľudí – priniesla chudobu, sociálnu neistotu, pokles pôrodnosti, rast emigrácie a násilie spojené s privatizáciou.
Súčasťou bude aj film „Free to Choose“ od iránsko-kanadskej umelkyne Bahar Noorizadeh, ktorý reinterpretáciou Friedmannovej slávnej série skúma ekonomické reformy v postsocialistických krajinách.
Modernizmus, umenie a rodová perspektíva
Druhý blok prepojí históriu urbanizmu s vizuálnym umením a rodovou teóriou. Premietané bude video „Neutralizácia práce“ Adama Galka a Denisa Kozerawskeho, sledujúce premenu bývalého chemického areálu v Dubnici nad Váhom na záhradu a miesto ekologickej obnovy.
Kurátorky Zuzana Jakalová a Petra Hlaváčková predstavia amatérsku výtvarnú scénu a rozhovory s architektkami pôsobiacimi počas normalizácie. Český umelec Jiří Žák sa zameria na etické a environmentálne dôsledky zbrojárstva v regióne.
Modely ekonomickej demokracie a solidarity
Tretí blok otvorí diskusiu o alternatívnych modeloch ekonomickej demokracie. Účastníci predstavujú platformy pre zdieľané bývanie, komunitné servery a samosprávy, ktoré umožňujú občanom aktívnejšie sa podieľať na hospodárení.
Záverečný blok sa sústredí na solidaritu a hľadanie nových foriem vzájomného učenia sa. Umelci a teoretici Sébastien Thiéry, Kuba Szreder a Katja Praznik budú diskutovať o úlohe kultúry pri oživovaní utopických vízií. Historička Hannah Proctor uzavrie konferenciu prednáškou o tom, ako „transformovať smútok na stratégiu rezistencie“ po politických porážkach.Čítajte viac Laureát Nobelovej ceny Stiglitz: Vytváranie či rozbíjanie demokracie?
Konferencia je určená urbanistom, architektom, historikom umenia, samosprávam i širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o vývoj miest a spoločenské zmeny. Vstup je voľný.
Organizuje ju EUNIC Cluster Bratislava spolu s Francúzskym inštitútom, Goethe-Institutom, Českým centrom, Rakúskym kultúrnym fórom, Veľvyslanectvom Holandska a Poľským inštitútom Bratislava. Podujatie je financované z prostriedkov EUNIC Cluster a Francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu.