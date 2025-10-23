Pravda Správy Domáce Demokracia pod drobnohľadom. Na Slovensko mieria svetoví odborníci, prinesú kritický pohľad na súčasný systém

Demokracia pod drobnohľadom. Na Slovensko mieria svetoví odborníci, prinesú kritický pohľad na súčasný systém

V Novej Dubnici a Trenčianskych Tepliciach sa uskutoční odborná konferencia, ktorá sa zameria na vzťah medzi politickou a ekonomickou demokraciou. Účastníci sa budú venovať otázkam, ako hospodárske nerovnosti, vlastníctvo či mocenské záujmy ovplyvňujú kvalitu demokratického systému.

23.10.2025 13:39
Prezidentský palác / Protest / Rudolf Huliak /... Foto: ,
Ilustračné foto
debata (1)

Konferencia sa uskutoční 29. – 30. októbra 2025 v Novej Dubnici a v Trenčianskych Tepliciach. Program kombinuje prednášky, diskusie, filmové projekcie, umelecké intervencie aj komentované prechádzky mestom. Cieľom je spojiť akademické poznatky s praktickými skúsenosťami a kolektívnymi zážitkami.

Premeny miest po roku 1989

Konferencia sa zameria na sociálne, politické a ekonomické dopady transformácie miest, s dôrazom na Novú Dubnicu a Trenčianske Teplice. Nová Dubnica vznikla v 50. rokoch ako ideálne socialistické mesto, postavené pre pracovníkov zbrojovky. Diskutovať sa bude o tom, čo sa stane s urbanizmom a infraštruktúrou, keď zanikne socializmus.

Trenčianske Teplice, historické kúpeľné mesto, prešlo po roku 1989 divokou privatizáciou, ktorá ohrozila funkcionalistické pamiatky a infraštruktúru starostlivosti. Historické paralely pripomenú aj výroky Miltona Friedmana: „Kto je vlastníkom štátnych podnikov?“ – na čo popredný maďarský ekonóm odpovedal: „Spoločnosť ako celok.“ Friedman reagoval: „Nie spoločnosť, ale ľudia!“. Tento dialóg symbolizuje širšie politické, ekonomické a kultúrne transformácie, ktoré často oslabila solidaritu spoločnosti.

Sociálne dopady ekonomických reforiem

Prvý blok konferencie sa sústredí na dôsledky neoliberalizmu a privatizácie po roku 1989. Kristen Ghodseeová, americká etnologička, analyzuje, ako tzv. „šoková terapia“ ovplyvnila životy ľudí – priniesla chudobu, sociálnu neistotu, pokles pôrodnosti, rast emigrácie a násilie spojené s privatizáciou.

Súčasťou bude aj film „Free to Choose“ od iránsko-kanadskej umelkyne Bahar Noorizadeh, ktorý reinterpretáciou Friedmannovej slávnej série skúma ekonomické reformy v postsocialistických krajinách.

Modernizmus, umenie a rodová perspektíva

Druhý blok prepojí históriu urbanizmu s vizuálnym umením a rodovou teóriou. Premietané bude video „Neutralizácia práce“ Adama Galka a Denisa Kozerawskeho, sledujúce premenu bývalého chemického areálu v Dubnici nad Váhom na záhradu a miesto ekologickej obnovy.

Kurátorky Zuzana Jakalová a Petra Hlaváčková predstavia amatérsku výtvarnú scénu a rozhovory s architektkami pôsobiacimi počas normalizácie. Český umelec Jiří Žák sa zameria na etické a environmentálne dôsledky zbrojárstva v regióne.

Modely ekonomickej demokracie a solidarity

Tretí blok otvorí diskusiu o alternatívnych modeloch ekonomickej demokracie. Účastníci predstavujú platformy pre zdieľané bývanie, komunitné servery a samosprávy, ktoré umožňujú občanom aktívnejšie sa podieľať na hospodárení.

Záverečný blok sa sústredí na solidaritu a hľadanie nových foriem vzájomného učenia sa. Umelci a teoretici Sébastien Thiéry, Kuba Szreder a Katja Praznik budú diskutovať o úlohe kultúry pri oživovaní utopických vízií. Historička Hannah Proctor uzavrie konferenciu prednáškou o tom, ako „transformovať smútok na stratégiu rezistencie“ po politických porážkach.

Joseph Stiglitz Čítajte viac Laureát Nobelovej ceny Stiglitz: Vytváranie či rozbíjanie demokracie?

Konferencia je určená urbanistom, architektom, historikom umenia, samosprávam i širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o vývoj miest a spoločenské zmeny. Vstup je voľný.

Organizuje ju EUNIC Cluster Bratislava spolu s Francúzskym inštitútom, Goethe-Institutom, Českým centrom, Rakúskym kultúrnym fórom, Veľvyslanectvom Holandska a Poľským inštitútom Bratislava. Podujatie je financované z prostriedkov EUNIC Cluster a Francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #demokracia #konferencia
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"