Záhadný jav nad Košicami vydesil Slovákov, Česi si z nich uťahovali. O čo išlo?

Nepokoj i zvedavosť zažilo Slovensko, keď sa na radarových snímkach Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) objavil nezvyčajný úkaz, ktorý pripomínal náhly výbuch.

23.10.2025 15:02
Na sociálnych sieťach sa okamžite rozprúdila živá diskusia. Zatiaľ čo Slováci sa predbiehali v špekuláciách, či sa jedná o jadrový výbuch či meteorit, českí užívatelia sa zabávali: „Nevideli ste poslednú hodinu niekde Košice?“ Všimol sa portál idnes.cz.

Kým niektorí vtipkovali, iní s plnou vážnosťou hovorili o možnom atómovom výbuchu či rapídnom náraste radiácie. Panika mala svoju príčinu nielen v neobvyklom obraze, ale aj v silnejšom zemetrasení, ktoré len pár hodín predtým zasiahlo Maďarsko, pripomína imeteo.sk.

Netrvalo však dlho a SHMÚ oficiálne objasnil situáciu. Ukázalo sa, že za nečakaným výjavom nestála žiadna katastrofa ani mimoriadny meteorologický jav, ale len technická porucha. „Dnes, 22.10.2025 od 11:20 LSEČ evidujeme poruchu na radare Kojšovská Hoľa. Aktívne pracujeme na jej odstránení. Ďakujeme za pochopenie,“ uviedli meteorológovia vo svojom vyhlásení.

