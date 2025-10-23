Obžalovaný z vraždy v Ivanke pri Dunaji odmieta vinu

Ako Františka B. uviedol vo svojej výpovedi, v inkriminovaný deň Marek G. venčil psa pri pozemku, kde on staval svoj rodinný dom. Podľa výpovede obžalovaného po tom, ako poškodeného upozornil, že oblasť je poľovným revírom a tam psa venčiť nesmie, Marek G. reagoval vulgárne a po hádke ho udrel palicou a zlomil mu nos. František B. v reakcii podľa vlastných slov vytiahol svoju zbraň. „Poškodený mi ju chytil a tým pádom došlo k výstrelu,“ povedal. Podľa obhajcu Františka B. sa inkriminovaný skutok nestal tak, ako je uvedený v obžalobe. Svojho klienta zároveň označil na milujúceho otca a riadneho občana. „On nie je človek, ktorý strieľa,“ vyhlásil.Čítajte viac Dráma pri Bratislave: Najprv hádka, potom streľba. Muž venčil psa, skončil s guľkou v hlave
Manželka zastreleného Andrea na súde povedala, že za 26 rokov života s poškodeným nezažila situáciu, keď by vyvolal nejaký konflikt. „On práve že bol taký kľuďas,“ povedala. Ako doplnila, práve v čase incidentu jej manžel telefonoval s ich synom, ktorý sa práve nachádzal v USA. Hovor vtedy zložil a naspäť sa už neozval. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať 27. novembra. Vypovedať by pre zmenu mala manželka obžalovaného, a tiež syn obete.Čítajte viac Obvineného z vraždy v Ivanke pri Dunaji vzali do väzby, pôvodne mal ísť na slobodu
„Z môjho pohľadu po skončení dokazovania, ktoré bolo vykonané v prípravnom konaní, bol dostatočný dôvod na to, aby bola podaná obžaloba na pána obžalovaného a aby skutok ako taký bol kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin vraždy,“ povedala po skončení dnešného pojednávania pre médiá prokurátorka Soňa Juríčková. Podľa advokáta Jaroslava Plunára má však obhajoba na obžalobu úplne iný názor. „Ja a takisto môj klient ľutujeme, čo sa stalo, ale nestalo sa to tak, ako je to napísané v skutkovej vete,“ vyhlásil.Čítajte viac V súvislosti s vraždou v Ivanke pri Dunaji polícia hľadá svedkov
Krajský súd v Bratislave ešte začiatkom apríla rozhodol, že Františka B. berie do väzby. Súd tak zrušil pôvodné rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý väzbu nahradil písomným sľubom obvineného a dohľadom probačného a mediačného úradníka. Podľa predsedu senátu bratislavského krajského súdu Michala Kačániho senát nezistil výnimočné okolnosti, ktoré by odôvodňovali nahradenie väzby. Dôvodom väzobného stíhania obvineného je podľa sťažnostného súdu obava z možného pokračovania v trestnej činnosti.
Viaceré policajné hliadky v piatok 21. marca zasahovali v blízkosti pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec, kde došlo k incidentu medzi dvoma mužmi. Podľa orgánov činných v trestnom konaní jeden z mužov utrpel strelné poranenie hlavy a zraneniu na mieste podľahol.