SaS: Poverený šéf Lesov SR Ferencz je na svojom poste neprijateľný

„Za tejto vládnej koalície sa zaužíval taký pojem, že ‚náš človek'. Pán Vojtech Ferencz je práve takýmto človekom, konkrétne Petra Žigu, bývalého ministra hospodárstva, bývalého ministra životného prostredia. Pán Ferencz mu robil štátneho tajomníka na oboch týchto ministerstvách. Potom, ako sa opäť dostala táto garnitúra pod taktovkou Smeru k moci, tak si ho dosadili do štátneho podniku SPP. Jeho hlavnou úlohou malo byť obhajovanie akože lacného ruského plynu. Ako sa ale ukázalo, tak ten lacný ruský plyn bol v minulom roku pre našich podnikateľov druhý najdrahší v celej EÚ," priblížil poslanec SaS Karol Galek.
Na jar Vojtech Ferencz podľa Galeka strašil vyjadreniami o tom, ako bude plyn na jeseň stáť 100 eur za megawatthodinu (MWh) a možno plyn vôbec nebude. „Predvčerom (21. 10.) Európska komisia prijala stopku pre ruský plyn, Slovenska sa bude týkať od roku 2028. No a čuduj sa svete, ceny plynu na burze sú dnes nie 100 eur, ale 33 eur za MWh. Je to štvorročné historické minimum. No aby toho nebolo dosť, tak pán Vojtech Ferencz v auguste tohto roka vystúpil pre ruskú štátnu televíziu a hovoril o tom, ako Slovensko bude s ruským plynom prepojené na večné veky a nikdy inak a že pokiaľ by tomu tak nebolo, tak SPP zrejme skrachuje,“ upozornil.
„No a potom prišlo 50.000 eur, ktoré pán Ferencz poslal boxerovi (Attilovi) Véghovi na účet. No a keď to naša poslankyňa Martina Bajo Holečková vytiahla, tak bol pán Ferencz zo svojho postu riaditeľa odvolaný. Pán Žiga sa však vie o svojich, o ‚našich‘ ľudí dobre postarať. Takže mu zabezpečil nový lukratívny flek, novú trafiku, a to konkrétne post riaditeľa Lesov SR. Peter Žiga je pritom veľmi dobre známy svojimi kšeftami s drevom. Je teda namieste otázka, čo bude vlastne robiť Vojtech Ferencz na poste riaditeľa Lesov SR. Ja to vidím tak, že capa si urobili záhradníkom,“ podčiarkol Galek.
Poslanec za SaS Alojz Hlina okrem iného očakáva, že Ferencz vydá príkaz v Lesoch SR na fotenie jazdných súprav naložených drevom. „Očakávam, že ten príkaz už ste dali, ak ste ho nedali, tak že ho dáte zajtra. Budeme zvedaví, budeme sa domáhať poslaneckého prieskumu na lesoch,“ doplnil Hlina, ktorý navrhne, aby Ferencz bol zavolaný na rokovanie parlamentného pôdohospodárskeho výboru, aby predstavil svoju víziu riadenia Lesov SR.