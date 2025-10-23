Kotlár si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach, analýzu SAV spochybnil

„Dnes mám pocit, že existuje mafia. Mafia na SAV, mafia v politike, mafia v zdravotníctve. Všade vznikajú nejaké záujmové skupiny, my ich bohužiaľ dehonestujúco voláme veľakrát mafia,“ uviedol Kotlár. Analýza analýzy SAV podľa neho dokázala, že akadémia ju neurobila správne.Čítajte viac Fico stojí za Kotlárom, považuje ho za čestného a slušného človeka. Polícia začala pre výroky splnomocnenca trestné stíhanie
Splnomocnenec tiež avizoval, že by chcel v januári budúceho roka predstaviť analýzu reakcie štátu na pandémiu. „Dobré rozhodnutia sú samozrejmosťou štátu, tým sa venovať nebudem. Tie zlyhania sa udiali na týchto úrovniach: Na úrovni právnej, na úrovni politickej, na úrovni odbornej a na úrovni, ak to môžem tak nazvať, ľudskej,“ myslí si.
SAV vykonala analýzu vakcín proti COVID-19. O jej vykonanie požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia Kotlára o tom, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.Čítajte viac Veľká analýza o mRNA vakcínach je tu, SAV ukáže výsledky. Kotlár už hovorí o súdnej moci
SAV informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa podľa inštitúcie nepreukázali. Upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok počas tradičnej hodiny prezentovalo aj stanovisko Šaška k tejto téme. Minister v ňom uviedol, že je pre neho podstatné, že SAV vyvrátila tvrdenia o zvýšenom zostatku DNA či iných prítomných látok, z ktorých vznikali obavy z očkovania. SAV označil za špičkovú vedeckú inštitúciu a národnú autoritu. „Skúmané vakcíny proti ochoreniu COVID-19 podľa správy našich vedcov nepredstavujú také riziko, ktoré bolo prezentované. Preto sa ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti COVID-19, môžu dať bez obáv zaočkovať,“ dodal. Zopakoval, že analýzu SAV už predložil vládnemu kabinetu. Na rokovanie vlády však ešte dosiaľ nebola zaradená.