Mimoriadnu schôdzu k riaditeľovi SIS Gašparovi neotvorili, bod ide na riadnu. Opozícia kritizuje

Ako na začiatku 42. schôdze s týmto jediným bodom povedal predseda NR SR Richard Raši, vzhľadom na to, že predmetný návrh poslancov Márie Kolíkovej, Juraja Krúpu a Ondreja Dostála je zaradený do programu práve prebiehajúcej 40. schôdze, požiadal o stanovisko ústavnoprávny výbor, či je možné na mimoriadnej schôdzi prerokovať bod už zaradený v schválenom programe práve prebiehajúcej schôdzi. Ústavnoprávny výbor konštatoval, že ak je bod už riadne zaradený na program prebiehajúcej schôdze, na jeho zaradenie a prerokovanie na inej schôdzi nie je možné využiť inštitút zvolania inej schôdze. Po tomto vyhlásení Raši ukončil 42 mimoriadnu schôdzu a skonštatoval, že daný bod ostáva riadne zaradený v programe aktuálnej 40. schôdze.
Kritika z opozície
Opoziční poslanci kritizovali neotvorenie schôdze k SIS. Zdôvodnenie Rašiho neakceptovali. Argumentovali, že na zvolanie schôdze mali dostatok podpisov. Opozícia avizovala koordináciu pri ďalších krokoch.
„Jednoducho, tu sa vládna koalícia nechce rozprávať o tom, prečo sa tu ľudia necítia bezpečne. Slovenská informačná služba je kľúčová inštitúcia pre našu bezpečnosť,“ uviedla poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) s tým, že je dôležité, kto SIS vedie. Pripomenula tiež, že o krátky čas uplynie rok od podania niektorých návrhov na odvolanie ministrov. Obáva sa, že i diskusiu o dôveryhodnosti SIS bude parlamentná väčšina presúvať zo schôdze na schôdzu.
Poslanec NR SR František Mikloško (KDH) upozornil, že odsúvaním takýchto návrhov koalícia likviduje kontrolnú úlohu parlamentu. „O šéfovi SIS by sme radi nehovorili, pokiaľ by nenabúral auto a pokiaľ by nemal problémy s majetkovým priznaním a podobne,“ myslí si.
Podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) uviedol, že sa na túto tému s predsedom parlamentu zatiaľ nerozprával. Výklad rokovacieho poriadku, o ktorý sa Raši opiera, je podľa neho nesprávny. Avizoval, že sa s ním o tom bude rozprávať. „Pán predseda tvrdil, že chce mať riadne fungujúci parlament, tak by sa mal podľa toho začať správať,“ vyhlásil.
Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo 49 opozičných poslancov. Návrh na prijatie uznesenia k dôveryhodnosti SIS podali poslanci SaS Mária Kolíková, Juraj Krúpa a Ondrej Dostál. Navrhujú, aby Národná rada vyjadrila znepokojenie nad novými zistenými skutočnosťami, týkajúcimi sa riaditeľa SIS. Tie podľa nich vyvolávajú podozrenie, že nedodržiava povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, ba dokonca, že ich sprostredkúva osobe obžalovanej z trestného činu korupcie a organizovaného zločinu. Znepokojenie navrhujú vyjadriť aj nad novými skutočnosťami o jeho nejasných majetkových pomeroch, najmä v súvislosti s jeho účasťou na podnikateľskej činnosti v zahraničí. Chcú, aby SIS aby preverila osvedčenie o bezpečnostnej previerke Pavla Gašpara na základe nových skutočností. Zároveň navrhujú, aby parlament požiadal vládu, predsedu vlády a prezidenta o súčinnosť pri vyvodení politickej zodpovednosti voči riaditeľovi SIS, a to jeho odvolaním z funkcie.Čítajte viac Gašpar avizuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík v médiách. Koalícia to víta, opozícia v tom vidí hrozbu
Medzi dôvody na zvolanie mimoriadnej schôdze patria podľa navrhovateľov napríklad pochybnosti o majetkových pomeroch riaditeľa SIS Pavla Gašpara s ohľadom na jeho priznané príjmy, vrátane nejasností z účasti na podnikaní v zahraničí. „Finančný úrad v Českej republike potvrdil, že začal správne konanie proti obchodnej spoločnosti, v ktorej má riaditeľ SIS majetkovú účasť, pretože táto utajovala účtovníctvo,“ zdôraznili poslanci. Ďalšie nové skutočnosti sa podľa navrhovateľov týkajú pochybností o ochrane utajovaných skutočností riaditeľom SIS. „Je tu totiž závažné podozrenie, že poskytuje utajované skutočnosti osobe obžalovanej z trestného činu korupcie a organizovaného zločinu Tiborovi Gašparovi, toho času podpredsedovi NR SR, o ktorých sa verejnosť dozvedela počas televíznej relácie STVR dňa 1. septembra 2025,“ pripomenuli opoziční poslanci.
Predkladatelia uznesenia k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby vedenej Pavlom Gašparom sú zároveň presvedčení, že uvedené pochybnosti o zákonom predpokladanej morálnej integrite a dodržiavaní povinností podľa zákona týkajúce sa riaditeľa SIS dávajú jasný základ pre obavy, že nielen hrozí únik utajovaných skutočností, ale že k nemu priebežne dochádza. Predkladatelia majú tiež obavy z vydierateľnosti riaditeľa SIS, lebo jeho majetkové pomery sú vo veľkej miere nejasné a zdá sa, že existuje dôvod, pre ktorý riaditeľ SIS tieto zatajuje.
„Predkladatelia si uvedomujú, že ako klesá dôveryhodnosť riaditeľa SIS, tak klesá aj dôveryhodnosť samotnej inštitúcie, a to nielen doma u našich občanov, ale aj v zahraničí u našich zahraničných partnerov, osobitne v rámci krajín Európskej únie a NATO, od úzkej spolupráce s ktorými je priamo závislá aj dôsledná ochrana bezpečnosti, ústavného poriadku, národných i zahraničných záujmov Slovenskej republiky,“ doplnili poslanci v odôvodnení návrhu na odvolanie Pavla Gašpara.Čítajte viac Pavol Gašpar povedal, kedy odstúpi, nehoda ho mrzí. Podľa šéfa SIS je Brat za brata občianske združenie