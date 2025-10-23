Ďalší prieskum: Progresívci klesli, no stále víťazia nad Smerom. Demokrati opäť „parlamentní“

Za hnutím PS by nasledovala strana Smer, ktorej podpora zostáva stabilná. Smer by volilo 18,6 percenta voličov. Tretie miesto by obsadilo hnutie Republika s desiatimi percentami. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Agentúra vykonávala prieskum od 15. do 20. októbra na vzorke 1 020 respondentov. Prieskum ukázal, že by k volebným urnám išlo 63 percent opýtaných.
Do parlamentu by sa podľa najnovšieho prieskumu dostala aj strana Hlas (9,1 %), Hnutie Slovensko (7,8 %), Sloboda a Solidarita (7,3 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,5 %). Do Národnej rady by sa podľa prieskumu dostala aj strana Demokrati so ziskom 5,4 percenta. Ide tak o druhý prieskum po sebe, ktorí Demokratov posiela do Národnej rady.
Koaličná Slovenská národná strana by sa do parlamentu nedostala. Volilo by ju 3,6 percenta voličov.
Progresívne Slovensko by získalo 38 mandátov, Smer by získal 32, Republika 17, Hlas 16, Hnutie Slovensko 14, Sloboda a Solidarita 13, KDH 11 a strana Demokrati by mala v Národnej rade SR deväť poslancov. Keby sa voľby konali teraz, strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť väčšinu, keďže by sa národniari nedostali do parlamentu. Väčšinu by však nezostavili ani s podporu hnutia Republika. Strany opozície by vedeli zostaviť väčšinu len za predpokladu spolupráce všetkých opozičných aktérov.