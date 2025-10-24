Brusel nachystal revolúciu pre šoférov: Starší vodiči sa nevyhnú lekárskej kontrole, za volant si budú môcť sadnúť aj 17-roční

Motoristický svet sa mení rýchlo a zákony i pravidlá sa nestíhajú prispôsobovať tempu vývoja technológií. Európska komisia (EK) preto prišla s návrhom na modernizáciu viacerých pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov. So zmenami chce začať už pri autoškolách a skúškach pre uchádzačov o vodičský preukaz.
Cieľom je lepšie pripraviť šoférov na aktuálne meniace sa prostredie – v mestách napríklad pribúda čoraz väčšie množstvo cyklotrás či ľudí, ktorí jazdia na elektrokolobežkách a podobne. Návrh reaguje aj na to, že v budúcich desaťročiach bude na cestách rásť počet áut s nulovými emisiami, čo si od vodičov vyžaduje nové znalosti a zručnosti.
Legislatíva je definitívne schválená – návrh na jar predstavila EK a tento týždeň novelu schválil Európsky parlament. Nové pravidlá začnú platiť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty potom budú mať tri roky na to, aby tieto predpisy zapracovali do svojich zákonov, a ďalší rok na prípravu ich vykonávania. V praxi by teda mali všetky zmeny začať platiť od roku 2030. Autori novely vysvetľujú, že sa inšpirovali najlepšími postupmi, ktoré už platia vo viacerých členských štátoch.
Nové pravidlá pre neskúsených
Podľa schválenej novely sa po prvýkrát v právnych predpisoch EÚ zavádza skúšobná lehota pre neskúsených vodičov – prvé dva roky za volantom. Počas tohto obdobia pre nich budú platiť prísnejšie pravidlá a sankcie v celej EÚ. Čakajú ich napríklad vyššie pokuty za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, za jazdu bez bezpečnostného pásu alebo bez detskej sedačky.
Tieto podmienky sú podľa EK dôležité, pretože neskúsení vodiči častejšie spôsobujú nebezpečné situácie na cestách. „Vo viacerých štúdiách sa preukázalo, že nedostatok skúseností s vedením vozidla zvyšuje pravdepodobnosť účasti na dopravných nehodách, ako aj závažných porušení pravidiel cestnej premávky,“ vysvetľujú autori novely. Hoci medzi všetkými šoférmi tvoria len osem percent čerství absolventi autoškôl a vodiči vo veku do 30 rokov, podieľajú sa až na 40 percentách smrteľných zrážok.Čítajte viac Na cestách v Banskobystrickom kraji prišlo za 11 dní o život 12 ľudí
Zároveň sa po novom bude dať dostať k vodičskému o niečo skôr – preukaz s povolením šoférovať osobné auto (kategória B) bude možné získať už vo veku 17 rokov, pričom do dovŕšenia 18. roku budú môcť títo vodiči jazdiť len pod dohľadom skúseného spolujazdca. „Takýto systém už existuje pri vodičských preukazoch kategórie B v niektorých členských štátoch (napríklad v Nemecku či Rakúsku) a má veľmi pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Mladým vodičom to umožní získať v prvom roku šoférovania cenné skúsenosti pod dohľadom dospelej osoby,“ píše sa v materiáli.
Novela má tiež prispieť k riešeniu nedostatku profesionálnych vodičov. Po novom bude možné získať vodičský preukaz na kamión (kategória C) už vo veku 18 rokov a na autobus (kategória D) vo veku 21 rokov, ak tieto osoby majú príslušný certifikát alebo preukážu odbornú spôsobilosť.
„Členské štáty budú mať možnosť zaviesť takýto systém za určitých podmienok aj pre 17-ročných vodičov nákladných vozidiel (skupiny C1, C1E a C), pričom sa bude zabezpečovať vzájomné uznávanie týchto systémov medzi členskými štátmi, ktoré ich uplatňujú,“ vyplýva z novely. Týmto opatrením sa podľa komisie zmenšuje rozdiel medzi podmienkami v autoškole a v praxi, čo by malo pomôcť prilákať viac mladých ľudí k povolaniu vodiča nákladného vozidla.
Digitálne preukazy
Novinkou bude aj to, že vodičské preukazy sa v celej Európe postupne presunú do digitálnej podoby a bude ich možné mať priamo v mobile. Ak však niekto uprednostňuje klasickú kartičku, môže o ňu stále požiadať. Úrady budú musieť preukaz vydať najneskôr do troch týždňov od podania žiadosti. V tomto smere Slovensko predbehlo väčšinu členských krajín – u nás je totiž digitálny vodičský uznávaný už takmer pol roka. Na jar ministerstvo vnútra predstavilo aplikáciu Doklady v mobile, do ktorej si každý držiteľ vodičského preukazu môže nahrať jeho digitálnu kópiu. Tou sa môže preukázať aj policajtom, ale túto možnosť má zatiaľ iba na Slovensku.
Prísnejšie lekárske prehliadky
Členské štáty by od roku 2030 mohli prísnejšie dohliadať na zdravotný stav motoristov. Napríklad legislatíva umožňuje skrátiť platnosť vodičských preukazov u vodičov starších ako 65 rokov, a to tak, že predĺženie vodičských podmienia častejšími lekárskymi prehliadkami a absolvovaním kondičných jázd. „Cieľom je znížiť počet vodičov, ktorí nie sú spôsobilí viesť motorové vozidlá, a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky,“ vysvetľuje sa v sprievodných materiáloch k novej legislatíve.
„Je na každom členskom štáte, aby sa rozhodol, či by starší vodiči mali absolvovať ďalšie testy. Zabezpečili sme, aby si členské štáty zachovali plnú flexibilitu pri posudzovaní spôsobilosti vodičov viesť vozidlá, aby sa predišlo zbytočnej byrokracii pre občanov a systémy zdravotnej starostlivosti,“ uviedla poslankyňa Alžbeta Łukacijewská, vyjednávačka najsilnejšej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP).Čítajte viac Arogantní vodiči, tragické križovatky a stovky obetí. Fíni majú nula mŕtvych v doprave, my krvavú štatistiku
Pred získaním prvého vodičského alebo pred predĺžením toho, ktorému sa končí platnosť, by mal vodič absolvovať lekársku prehliadku vrátane vyšetrenia zraku a srdcovocievneho systému. „Z hľadiska zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sú dôležitým faktorom osobitné zdravotné ťažkosti, ako je užívanie návykových látok, psychické poruchy, epilepsia, cukrovka, srdcové ochorenia a spánkové apnoe,“ píšu autori.
Po novom sa však bude prihliadať aj na to, že v liečbe niektorých chorôb nastal určitý pokrok, a preto by sa pre vodičov trpiacich niektorými závažnými ochoreniami mohli pravidlá mierne uvoľniť. „Pravidlá týkajúce sa fyzickej a duševnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sa zmodernizujú tak, aby boli v súlade s najnovším technologickým a medicínskym vývojom, napríklad pokiaľ ide o pokrok v liečbe cukrovky, kde sa bude vyžadovať menej lekárskych prehliadok,“ hovorí sa v materiáli.
Bič na cestných pirátov
V budúcnosti môže zákaz šoférovania platiť vo všetkých členských krajinách EÚ v prípade, ak vodič vážne poruší pravidlá – napríklad ak bude jazdiť pod vplyvom alkoholu alebo drog, prípadne výrazne prekročí povolenú rýchlosť. Doteraz bola táto sankcia v praxi obmedzená len na krajinu, kde bol priestupok spáchaný. Po novom bude možné zákaz šoférovania vymáhať aj cezhranične. Keď spáchate priestupok v niektorej z členských krajín, o odobratí vodičského oprávnenia budú informované aj úrady štátu, ktorý vodičský preukaz vydal.
„Vodičov treba brať na zodpovednosť za nebezpečné správanie pri jazde vo všetkých členských štátoch. Vďaka tomu sa vytvorí prostredie, ktoré umožní zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky,“ zdôrazňujú v Bruseli.Čítajte viac Padá ďalší ambiciózny plán? Šutaj Eštok nestíha s nákupom, ktorý mal zastaviť úplatky a trestať cestných pirátov
Autori novely pri tomto zásadnom sprísnení pravidiel argumentujú dátami. V roku 2019 (najčerstvejšie dostupné štatistiky, pozn. red.) zaznamenali štáty približne 14,5 milióna dopravných priestupkov, ktorých sa dopustili vodiči áut so zahraničnou evidenčnou značkou. Z celkového počtu nezodpovedných vodičov však bolo potrestaných len 60 percent. Približne 40 percent cezhraničných priestupkov tak bolo spáchaných beztrestne, upozornila EK.
„Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby zahraniční cestní piráti už neodchádzali do svojej vlasti bez trestu. Rovnako dôležité je, že nebude zavedený žiadny celoeurópsky bodový systém. Takéto sny tu už boli, ale našťastie sa neuskutočnili,“ povedal českým novinárom europoslanec Ondřej Krutílek (ODS).
Aby sa nezodpovední šoféri trestali efektívnejšie, v EÚ sa posilní cezhraničná spolupráca. Členské štáty budú musieť v záujme lepšej výmeny informácií sprístupňovať a aktualizovať určité údaje o vodičoch a vlastníkoch áut. Schválená legislatíva tiež predpokladá vytvorenie jednotného celoeurópskeho systému, ktorý umožní príslušným orgánom členských štátov jednoduchšie vyhľadávať informácie vo viacerých registroch. „Tento systém umožní rýchlu, nákladovo efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú výmenu konkrétnych údajov o evidencii vozidiel medzi členskými štátmi, a tým zvýši účinnosť vyšetrovaní,“ vysvetľujú autori.
Nové otázky v testoch
Zmeny sa dotknú aj procesu výcviku v autoškolách, ako aj skúšok na získanie vodičského preukazu. Europoslancom sa podarilo presadiť nové požiadavky na výcvik a skúšanie budúcich vodičov, v ktorých sa kladie dôraz na lepšie vnímanie možného ohrozenia chodcov, detí, cyklistov či iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky. „Výcvik v oblasti jazdy bude obsahovať viac prvkov pre bezpečnosť chodcov a cyklistov,“ stručne opísala cieľ zmeny spravodajkyňa pre pravidlá o vodičských preukazoch Jutta Paulus.Čítajte viac Každý tretí žiak autoškoly nespraví skúšku. Učia sa veci, čo nevedia ani mechanici, kritizuje inštruktor
V testoch na získanie vodičského preukazu od roku 2030 bude tiež potrebné rátať s otázkami týkajúcimi sa rizík mŕtvych uhlov, zvládania asistenčných systémov vodiča, bezpečného otvárania dverí a rizík spojených s telefonovaním počas jazdy. V modernizovaných pravidlách sa zohľadnia aj technické zmeny súvisiace s vedením elektromobilov a hybridných vozidiel.
„Vodičský výcvik začínajúcich vodičov sa prispôsobí tak, aby sa naučili, ako znížiť svoje emisie (emisie skleníkových plynov, znečistenie ovzdušia, znečistenie hlukom, mikroplasty z pneumatík a opotrebovania vozovky) a aby boli pripravení viesť vozidlá s nulovými emisiami,“ uvádza sa v materiáli EK. Okrem toho sa v prípade vozidiel na alternatívny pohon zvýši povolená hmotnosť vozidiel kategórie B, pretože sú ťažšie.