O hazarde sa v prípade potreby bude rokovať až do noci, hlasovanie zrejme ešte dnes

Úprava je v druhom čítaní. Poslanci ju tam posunuli vo štvrtok doobeda. Rokuje sa o nej v tzv. zrýchlenom režime.
Novela je z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu. Zmeny podľa neho reagujú na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier. Za cieľ považuje aj umožnenie efektívnejšieho prevádzkovania číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok. Tipos by mohol podľa návrhu za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska.
Finálna podoba novely by sa ešte mohla upraviť. Výbor NR SR pre financie a rozpočet k úprave odobril aj pozmeňujúci návrh.