O hazarde sa v prípade potreby bude rokovať až do noci, hlasovanie zrejme ešte dnes

Poslanci Národnej rady budú o novele zákona o hazardných hrách diskutovať do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Následne budú o návrhu hlasovať. Zmeny odsúhlasili poslanci na návrh koalície.

23.10.2025 18:15
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak počas hlasovania na 40. schôdzi NR SR v Bratislave 21. októbra 2025.
Úprava je v druhom čítaní. Poslanci ju tam posunuli vo štvrtok doobeda. Rokuje sa o nej v tzv. zrýchlenom režime.

Novela je z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu. Zmeny podľa neho reagujú na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier. Za cieľ považuje aj umožnenie efektívnejšieho prevádzkovania číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok. Tipos by mohol podľa návrhu za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska.

Finálna podoba novely by sa ešte mohla upraviť. Výbor NR SR pre financie a rozpočet k úprave odobril aj pozmeňujúci návrh.

