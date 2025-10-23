Počas zákroku si náhle odstránil číslo. Ombudsman rieši policajta zo Žiliny

Podnet podal občan, ktorý namietal postup policajtov počas služobného zákroku z apríla 2024. Orgány činné v trestnom konaní už skôr preskúmali zákonnosť samotného zákroku a nezistili pochybenia. Verejný ochranca práv sa však zaoberal ďalšou časťou podnetu – konkrétne tým, že jeden z policajtov si na začiatku služobného zákroku odstránil z uniformy identifikačné číslo.
„Na základe kamerového záznamu, ktorý podávateľ poskytol, verejný ochranca práv zistil, že policajt bol spočiatku označený identifikačným číslom, avšak po tom, ako zistil, že priebeh zákroku je nahrávaný, si ho z uniformy odstránil a po zvyšok zákroku už označený nebol,“ uviedol Gigac.
Podľa verejného ochrancu práv je takéto konanie v rozpore s ustanoveniami zákona o Policajnom zbore, ktoré stanovujú, že policajt je povinný preukázať svoju príslušnosť služobnou rovnošatou s identifikačným číslom.
„V demokratickom a právnom štáte je neprípustné, aby silové zložky zasahovali do osobnej integrity a slobody osôb inak než za prísneho dodržania všetkých zákonných pravidiel. Transparentnosť a zodpovednosť polície sú základnými piliermi dôvery občanov v štát,“ doplnil Dobrovodský.
„Preverením bolo zistené, že ide o príslušníka Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Po zistení týchto informácií krajský riaditeľ okamžite nariadil kontrolným orgánom prešetriť postup konkrétneho policajta,“ informovala TASR žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.