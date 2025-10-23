Fico: EÚ vzdoruje kríze konkurencieschopnosti, brzdia ju drahé energie. Staviame si klimatické vzdušné zámky

Podľa slov slovenského premiéra sa na zasadnutí všetkých 27 lídrov krajín Únie zhodlo, že v oblasti konkurencieschopnosti sa EÚ nachádza „v stave krízy a urgentnosti“. Doplnil, že aj napriek tomu sa prijímajú rôzne predpisy ako napríklad REPowerEU, podľa ktorého od 1. januára 2028 dôjde k zastaveniu dovozu ruského plynu do Únie.
„V praxi to bude znamenať riziko nedostatku tejto komodity a tlak na ďalšie zvyšovanie cien. Posadnutosť Ruskom by nás nemala viesť k sebapoškodzovaniu,“ vyhlásil Fico vo videopríspevku na sociálnej sieti Facebook. Upozornil, že SR svojim nesúhlasom nevedela zablokovať túto legislatívu, lebo na schválenie stačila kvalifikovaná väčšina.
Za správne označil, že prijatie 19. sankčného balíka proti Rusku podmienil zapracovaním návrhov Slovenska do záverov summitu. Tým sa podľa neho podarilo presadiť pokyn pre Európsku komisiu (EK), aby urýchlila práce na znížení cien energií a aby tieto návrhy predložila v čo najkratšom čase.
Premiér zdôraznil, že osobitnú pozornosť treba venovať autopriemyslu, kde eurokomisia reviduje rôzne opatrenia na ochranu klímy, aj zákaz predávať autá so spaľovacími motormi po roku 2035.
„Vrásky nám spôsobuje aj mechanizmus emisných povoleniek pre bývanie a dopravu, takzvané ETS 2, ktorý v praxi povedie k zvýšeným výdavkom na bývanie a život. Spoločne s ďalšími krajinami sa nám podarilo do záverov Európskej rady vložiť výzvu Európskej komisii, aby predložila revíziu uplatňovania tohto mechanizmu," odkázal premiér.
Pripomenul, že predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v liste doručila lídrom členských krajín zoznam krokov, ktoré treba urobiť pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a zreálnení ambicióznych klimatických cieľov. Teraz je podľa neho na lídroch dohliadnuť na to, aby záväzky eurokomisie v tomto liste neskončili ako prázdne slová, ale pretavili sa do konkrétnych krokov a opatrení.
O vážnosť témy konkurencieschopnosť podľa neho svedčí aj to, že vo februári 2026 bude summit len k tejto téme. Pripomenul, že Slovensko je mimoriadne náchylné okamžite pocítiť negatívne javy, ktoré sa vyskytujú v EÚ, osobitne v nemeckej ekonomike, prepojenej s tou slovenskou stovkami nemeckých firiem zamestnávajúcich desaťtisíce ľudí.
„Európska ekonomika stráca dych. Strácame konkurencieschopnosť. Trápia nás vysoké ceny energií, staviame si klimatické vzdušné zámky,“ opísal situáciu v EÚ v závere svojho príhovoru.