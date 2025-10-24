Majerský v Ide o pravdu: Opozícia je silnejšia kompletná, prizývame aj Matoviča. Krátky možno vstúpi do klubu KDH

„Nepodali sme ruku Smeru my, ale Smer podal ruku nám v jednej veci. Nehlasovali sme my so Smerom, ale Smer s nami,“ vyhlásil Majerský. Podľa neho sa väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré ústava nakoniec obsahuje, zrodila práve v KDH. „Na osemdesiat, možno osemdesiatpäť percent sa ústava z dielne vládnej koalície zmenila na podobu KDH. Kresťansko-demokratické hnutie hájilo svojich voličov, ale aj normálnosť, spravodlivosť a dobro pre krajinu,“ dodal predseda KDH.
Pri hlasovaní o ústave však nebol klub KDH jednotný. Dvaja poslanci, František Mikloško a František Majerský, sa zdržali hlasovania. „Mňa to zabolelo, že nehlasovali s klubom. Ústava prešla, teší ma to, ale najviac ma bolelo, že nebola dodržaná jednota klubu,“ priznal Majerský.
V rozhovore sa dotkol aj otázky surogátneho materstva, ktoré KDH odmieta. „Ak chce niekto schváliť zákon o surogátnych materstvách, že žena si objedná dieťa u inej matky za peniaze – to je novodobé otroctvo, novodobé kupliarstvo. Dieťa má právo poznať svojich rodičov. Je to o ochrane ľudskej dôstojnosti,“ povedal Majerský.
Jednou z tém, ktoré KDH presadzovalo, bola aj výhrada vo svedomí, no do ústavy sa napokon nedostala. „Robert Fico to nechcel prijať ako článok ústavy, hoci vedel, že je to dobré. Potom sľúbil, že to otvorí – ale nedodržal slovo. To je Robert Fico, tak ho poznáme,“ povedal Majerský.
Predseda KDH potvrdil aj komunikáciu s poslancom Rastislavom Krátkym, ktorý bol po hlasovaní o ústave vylúčený z hnutia Slovensko. „Je možné, že sa po určitom čase dohodneme a vstúpi do klubu. Nie je dobré, keď poslanec zostane sám v parlamente,“ vysvetlil.
Predseda KDH ostro kritizoval súčasnú vládu Roberta Fica. „Pre nás je alfa a omega vymeniť túto neschopnú vládu. Uvalila konsolidáciu na občanov, sama si opasok neutiahne, ale hovorí občanom – utiahnite si opasky.“ Podľa neho vláda často čerpá z nápadov, ktoré KDH predstavilo už pred rokom, napríklad o desaťpercentnom šetrení a prepúšťaní.
Majerský vyzval k jednote opozície a priznal, že na rokovaniach sedí aj s lídrami PS, SaS a Demokratov. „Opozícia je silnejšia, ak je kompletná. Prizývame aj hnutie Slovensko. Ak sú tam ľudia, ktorí nechcú kradnúť a pustošiť krajinu, sme na dobrej ceste.“
K téme výročia Nežnej revolúcie Majerský povedal, že spoločné podujatia by mal organizovať občiansky sektor, nie politické strany. „Politické strany by si nemali privlastňovať 17. november,“ dodal. Na záver sa vyjadril aj k rozhodnutiu vlády zrušiť 15. september ako deň pracovného pokoja: „Sedembolestná Panna Mária je ochrankyňou nášho národa. Zrušenie štátneho sviatku by bolo prejavom neúcty k týmto hodnotám.“