Mimoriadna schôdza na odvolanie Migaľa nebude, neprišlo dosť poslancov

Poslanci sa o to pokúsili dvakrát vo štvrtok (23. 10.) a dvakrát v piatok, ani raz neboli uznášaniaschopní. Pri poslednom pokuse sa prezentovalo len 48 zákonodarcov, potrebných je minimálne 76. Návrh by tak mal byť zaradený na nasledujúcu riadnu schôdzu parlamentu.Čítajte viac Hlas podrží Migaľa. O Ferenčákovi sa ešte budú radiť: Ak sa sám vylučuje, potom je nepotrebný, hovorí Tomáš
Schôdzu iniciovalo opozičné PS, ktoré kritizuje Migaľa za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk.Čítajte viac Šutaj Eštok: Asi ťažko budem hľadať poslanca Hlasu, ktorého by pri schôdzi na odvolávanie ministra Migaľa nesvrbela ruka
Minister investícií trvá na tom, že všetky okolnosti kritizovaného tendra detailne vysvetlil. Zároveň bol pripravený obhajovať agendu v súvislosti s verejným obstarávaním na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk aj na mimoriadnej schôdzi.