Pravda Správy Domáce Mimoriadna schôdza na odvolanie Migaľa nebude, neprišlo dosť poslancov

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nepodarilo otvoriť ani na štvrtýkrát.

24.10.2025 09:17
SR NRSR Migaľ odvolanie mimoriadna schôdza... Foto: ,
Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nepodarilo otvoriť ani v piatok ráno. Poslanci sa o to pokúsili už tretíkrát, rovnako ako dvakrát vo štvrtok (23. 10.) však neboli uznášaniaschopní, keď sa ich prezentovalo len 47. Návrh tak bude znova prerokovaný v piatok o 9.00 h. Na snímke informačná tabuľa po prezentácii poslancov NR SR 24. októbra 2025 v Bratislave.
debata
V politike - Ako hlasovať o Migaľovi
Video
Zdroj: ta3

Poslanci sa o to pokúsili dvakrát vo štvrtok (23. 10.) a dvakrát v piatok, ani raz neboli uznášaniaschopní. Pri poslednom pokuse sa prezentovalo len 48 zákonodarcov, potrebných je minimálne 76. Návrh by tak mal byť zaradený na nasledujúcu riadnu schôdzu parlamentu.

Schôdzu iniciovalo opozičné PS, ktoré kritizuje Migaľa za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk.

Minister investícií trvá na tom, že všetky okolnosti kritizovaného tendra detailne vysvetlil. Zároveň bol pripravený obhajovať agendu v súvislosti s verejným obstarávaním na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk aj na mimoriadnej schôdzi.

