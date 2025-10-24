Na strednom Slovensku hrozia povodne, dážď potrápi východ

„Vzhľadom na trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na hlavnom toku horného Hrona a Čierneho Hrona a na prítokoch horného Hrona z Nízkych Tatier a Veľkej Fatry,“ upozornil SHMÚ v prípade výstrah pre okresy Banská Bystrica a Brezno, ktoré platia do sobotňajšieho (25. 10.) rána. Pre okres Ružomberok platí zvýšená výstraha do odvolania.
Výstraha 1. stupňa pred povodňami z trvalého dažďa platí vo viacerých okresoch severného Slovenska, ale i na Spiši a v košickom regióne.
Výstraha pred dažďom pretrváva v piatok ráno už len na krajnom východe. V okresoch Snina, Sobrance a Humenné platí do 15.00 h výstraha prvého stupňa. V aktualizovanej informácii po 8.00 h to na svojom webe oznamuje SHMÚ.
„Ojedinele sa v daných okresoch očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov,“ spresnili meteorológovia.Čítajte viac Na Slovensko sa ženie extrémny vietor, víchrica bude bičovať najmä tieto okresy. Meteorológovia varujú aj pred dažďom
Pre vysokú hladinu vody sú všetky rokliny Slovenského raja uzavreté
Z dôvodu vysokej hladiny vody sú všetky rokliny Slovenského raja od piatka až do odvolania uzavreté. Na sociálnej sieti o tom informovala obec Hrabušice.
„Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali pokyny správy národného parku a nevstupovali do uzavretých úsekov,“ uviedla obec.
Správa Národného parku Slovenský raj spresnila, že po výdatnom daždi extrémne stúpla hladina vody v roklinách. Dodala, že Prielom Hornádu je pre peších turistov otvorený. Splav Hornádu je však uzavretý z dôvodu veľkého množstva popadaných stromov.