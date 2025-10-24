Pravda Správy Domáce Na strednom Slovensku hrozia povodne, dážď potrápi východ

Na strednom Slovensku hrozia povodne, dážď potrápi východ

Na strednom Slovensku trvá riziko povodní z trvalého dažďa. Zvýšenú výstrahu 2. stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Ružomberok.

24.10.2025 10:53
Prší, prší, len sa leje... dokedy?
„Vzhľadom na trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na hlavnom toku horného Hrona a Čierneho Hrona a na prítokoch horného Hrona z Nízkych Tatier a Veľkej Fatry,“ upozornil SHMÚ v prípade výstrah pre okresy Banská Bystrica a Brezno, ktoré platia do sobotňajšieho (25. 10.) rána. Pre okres Ružomberok platí zvýšená výstraha do odvolania.

Výstraha 1. stupňa pred povodňami z trvalého dažďa platí vo viacerých okresoch severného Slovenska, ale i na Spiši a v košickom regióne.

Vietor napáchal škody, hasiči mali plné ruky práce
Výstraha pred dažďom pretrváva v piatok ráno už len na krajnom východe. V okresoch Snina, Sobrance a Humenné platí do 15.00 h výstraha prvého stupňa. V aktualizovanej informácii po 8.00 h to na svojom webe oznamuje SHMÚ.

„Ojedinele sa v daných okresoch očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov,“ spresnili meteorológovia.

Víchrica v Bratislave Čítajte viac Na Slovensko sa ženie extrémny vietor, víchrica bude bičovať najmä tieto okresy. Meteorológovia varujú aj pred dažďom

Pre vysokú hladinu vody sú všetky rokliny Slovenského raja uzavreté

Z dôvodu vysokej hladiny vody sú všetky rokliny Slovenského raja od piatka až do odvolania uzavreté. Na sociálnej sieti o tom informovala obec Hrabušice.

„Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali pokyny správy národného parku a nevstupovali do uzavretých úsekov,“ uviedla obec.

SHMÚ: Meteorológovia očakávajú silnejší vietor, najmä v noci, ale aj dážď
Správa Národného parku Slovenský raj spresnila, že po výdatnom daždi extrémne stúpla hladina vody v roklinách. Dodala, že Prielom Hornádu je pre peších turistov otvorený. Splav Hornádu je však uzavretý z dôvodu veľkého množstva popadaných stromov.

