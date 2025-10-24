Pravda Správy Domáce Lekára z nemocnice v Partizánskom obvinili z brania úplatku, hrozí mu päť rokov väzenia

Lekára z nemocnice v Partizánskom obvinili z brania úplatku, hrozí mu päť rokov väzenia. Ako priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, obvinenie mu vzniesol vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Urobil tak 3. októbra.

24.10.2025 11:00
debata (1)

Lekár pôsobí v nemocnici v Partizánskom a podľa zistení polície v súvislosti s výkonom svojej práce 10. augusta minulého roku prijal úplatok v hotovosti vo výške päťtisíc eur. V prípade, že mu dokážu vinu môže ísť do väzenia na jeden rok až päť rokov.

Viac na túto tému: #lekári #úplatok
