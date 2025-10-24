Pravda Správy Domáce V kauze vraždy Ernesta Valka sú známe termíny hlavného pojednávania

V kauze vraždy advokáta Ernesta Valka sú známe termíny hlavného pojednávania. Obžalovaný Jozef Radič by sa mal postaviť pred senát Mestského súdu Bratislava I 13. a 16. januára 2026. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol predseda senátu Tomáš Hajduk.

24.10.2025 11:24
Mestský súd uznesením z augusta 2024 rozhodol, že obžaloba spĺňa zákonné náležitosti. „Proti tomuto rozhodnutiu podal obvinený J. R. sťažnosť, o ktorej odvolací Krajský súd v Bratislave rozhodol 19. septembra 2024 tak, že napadnuté uznesenie zrušil. Po vrátení veci Mestský súd Bratislava I 12. novembra 2024 rozhodol tak, že obžalobu prijal,“ ozrejmil Hajduk.

V marci tohto roka bola trestná vec pridelená novému zákonnému sudcovi. „Nový zákonný sudca podanú sťažnosť obvineného J. R. (proti uzneseniu o prijatí obžaloby z 12. novembra 2024) po oboznámení sa so spisom predložil 2. júla 2025 na Krajský súd v Bratislave,“ doplnil Hajduk s tým, že krajský súd v septembri 2025 podanú sťažnosť zamietol. Následne predseda senátu určil termín hlavného pojednávania.

Na Jozefa Radiča podali v máji 2020 obžalobu pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.

Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Do domu advokáta mal Jozef Radič vniknúť spolu s už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil práve Radiča, ten vinu odmieta.

