V kauze vraždy Ernesta Valka sú známe termíny hlavného pojednávania

Mestský súd uznesením z augusta 2024 rozhodol, že obžaloba spĺňa zákonné náležitosti. „Proti tomuto rozhodnutiu podal obvinený J. R. sťažnosť, o ktorej odvolací Krajský súd v Bratislave rozhodol 19. septembra 2024 tak, že napadnuté uznesenie zrušil. Po vrátení veci Mestský súd Bratislava I 12. novembra 2024 rozhodol tak, že obžalobu prijal,“ ozrejmil Hajduk.
V marci tohto roka bola trestná vec pridelená novému zákonnému sudcovi. „Nový zákonný sudca podanú sťažnosť obvineného J. R. (proti uzneseniu o prijatí obžaloby z 12. novembra 2024) po oboznámení sa so spisom predložil 2. júla 2025 na Krajský súd v Bratislave,“ doplnil Hajduk s tým, že krajský súd v septembri 2025 podanú sťažnosť zamietol. Následne predseda senátu určil termín hlavného pojednávania.Čítajte viac Prípad vraždy advokáta Valka pridelili na rozhodnutie novému sudcovi
Na Jozefa Radiča podali v máji 2020 obžalobu pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.Čítajte viac Radič sa za vraždu Valka postaví pred spravodlivosť, súd prijal obžalobu. Pozostalí však nesúhlasia
Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Do domu advokáta mal Jozef Radič vniknúť spolu s už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil práve Radiča, ten vinu odmieta.