Každý Slovák o nej aspoň raz spieval. Teraz je už celá zasnežená

Na najvyššom vrchole východnej časti Nízkych Tatier, vo výške 1 946 metrov nad morom, sa týči ikonický vysielač na Kráľovej holi. Postavili ho v roku 1960 a dodnes zabezpečuje šírenie televízneho a rozhlasového signálu do širokého okolia, vrátane regiónov Horehronie a Spiš. Jeho vysoká oceľová konštrukcia dominuje krajine a je dobre viditeľná z veľkej vzdialenosti. Kráľova hoľa je pre mnohých turistov nielen symbolom slovenskej prírody, ale aj obľúbeným cieľom s výnimočnými výhľadmi na Tatry a okolité pohoria. Samotný vysielač sa stal nielen technickým, ale aj kultúrnym symbolom, ktorý má svoje miesto v ľudovej tvorbe i histórii. Zábery naň nám poslal mReportér Ján Margeta.
Pohľad z Rysov je pre hlavný hrebeň Vysokých Tatier priam charakteristický – otvára sa odtiaľ panoráma oboch strán hranice, slovenskej aj poľskej. Tento vrchol patrí medzi najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie vyhliadkové miesta v celých Tatrách. Výstup naň je však náročný a vyžaduje si nielen dobrú fyzickú kondíciu, ale aj primeranú prípravu a skúsenosti s vysokohorským terénom. Možno z neho pozorovať napríklad majestátny Gerlachovský štít, ale aj mnohé iné vrcholy. Rysy sú zároveň symbolom spojenia Slovenska a Poľska – miestom, kde sa stretávajú turisti z oboch krajín s rovnakým obdivom k tatranskej kráse.
Na vrchu Cigánka sa hrdo týči zrúcanina hradu, ktorá láka dobrodruhov aj milovníkov histórie. Muránsky hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí, sa nachádza na strednom Slovensku, v Banskobystrickom kraji, nad obcou Muráň v okrese Revúca. Z jej múrov sa otvárajú úchvatné panorámy hustých lesov a rozľahlých planín Muránskej planiny. Okolie je ako stvorené na tiché putovanie divokou prírodou plnou tajomných zákutí. Je to miesto, kde sa história snúbi s krásou neporušenej prírody. Muránsky hrad sa majestátne vypína na brale nad Muránskou planinou a patrí k najvyššie položeným hradom Slovenska. Jeho zrúcaniny ponúkajú dychberúce výhľady na divokú krasovú krajinu, lesy a lúky národného parku.