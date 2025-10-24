Huliak: Štát získal kontrolu nad hazardom a posilnil postavenie Tiposu

„Mojím cieľom je dostať hazard pod plnú kontrolu štátu, ako aj príjmy, ktoré z neho plynú, a bojovať proti nelegálnym prevádzkam,“ uviedol minister. Obce podľa ministra športu neprichádzajú o žiadne kompetencie. Stále im ostala možnosť zablokovať predĺženie licencie pre kamenné kasíno. Pretože na predĺženie licencie bude potrebné súhlasné stanovisko obce. Zároveň bude Tipos spolufinancovať sumou minimálne 500.000 eur ročne opatrenia na prevenciu a boj proti závislosti od hazardných hier.
Cieľom Tiposu je podľa ministerstva dostať končiace kasína pod svoju kontrolu a zabrániť rôznym finančným skupinám v získaní monopolu na kasína a ožobračovaní rodín prostredníctvom nezodpovedného hrania.Čítajte viac Danko je presvedčený, že prezident novelu o hazardných hrách nepodpíše
„Aj to iba pre kamenné kasína, ktoré budú výhradne v hoteloch. Takže žiadne herne,“ dodal Huliak. Opozícia ministrovi vyčítala, že sa prostredníctvom novely usiluje o zachovanie kasín, ktorým mala v najbližších dňoch vypršať licencia a obce s jej predĺžením nesúhlasili. Rovnako chceli opoziční poslanci v zákone zvýšiť poplatok za hracie automaty.Čítajte viac Hazard ide pod krídla Huliaka aj vďaka opozícii či „rebelujúcej“ SNS, na schválenie novely koalícii stačilo aj 71 hlasov
Rezort cestovného ruchu očakáva prínos novely do štátneho rozpočtu vo výške viac ako sto miliónov eur. Tieto príjmy zabezpečia nové opatrenia pre Tipos ako možnosť podať si číselné lotérie ako loto na termináloch, kde sa doteraz mohli podávať iba stávky na zápasy. Podľa ministerstva novela zrovnoprávni Tipos s konkurenciou a umožní mu počas sviatkov žrebovať číselné lotérie. Stávkovať sa bude dať i na výsledky číselných lotérií.
„Budeme pokračovať v regulácii hazardu a začíname týmto. Mojím cieľom je dostať hazard po kontrolu štátu úplne. Teraz sa zameriame na online priestor. Pripravíme legislatívu, ktorá umožní účinne bojovať proti nelegálnemu hazardu v online priestore,“ uzavrel minister.Čítajte viac Vláda cez zákon o hazarde rozvráti rodiny a zarobí na nešťastí občanov, tvrdí opozícia. Prezidenta preto vyzýva, aby novelu nepodpísal