Prieskum AKO: Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Smer by koalíciu s Hlasom a Republikou nezostavil

Treťou najsilnejšou by bola v parlamente strana Hlas s podporou 10,8 percenta. Nasledujú Republika (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (7,5 percenta), SaS (7,1 percenta), KDH (6,8 percenta) a do parlamentu by sa tesne dostali aj Demokrati (5,1 percenta). Nedostala by sa koaličná Slovenská národná strana (SNS), ktorú by volilo 4,5 percenta opýtaných, ani Maďarská aliancia (3,8 percenta), ani Sme rodina (3,5 percenta). Oproti septembru zaznamenali pokles preferencií všetky parlamentné opozičné strany a z koaličných Hlas a SNS. Stúpli preferencie strán Smer, Republika a Demokrati.
Ak by voľby dopadli tak, ako ukazuje prieskum, strany súčasnej koalície Smer a Hlas by nedokázali zostaviť vládu ani s pomocou hnutia Republika. Smer by totiž získal 31 mandátov, Hlas 18 a Republika 15, čo je len 64 poslancov, pričom na vytvorenie vládnej väčšiny je potrebných 76 poslancov. Opozičné strany Progresívne Slovensko (40 mandátov), SaS (12), KDH (12) a Demokrati (9) by dokázali vytvoriť pohodlnú väčšinu s 86 poslancami jedine s účasťou Hnutia Slovensko (13 mandátov). PS, SaS, KDH a Demokrati by v zostave štyroch strán väčšinu nevytvorili, pretože by spolu mali 73 zákonodarcov.
Až pätina dospelých obyvateľov Slovenska (20,1 percenta) by sa nevedela rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Počet nerozhodnutých sa z mesiaca na mesiac zvyšuje, upozorňuje agentúra AKO. Ďalších 12,9 percenta deklarovalo, že by voliť nešli, a 5,1 percenta na otázku nechcelo odpovedať. Rozhodnutých bolo 61,9 percenta oprávnených voličov.
Prieskum potvrdil dlhodobé trendy, že Smer volia najmä starší voliči a menej vzdelaní ľudia, pričom Progresívne Slovensko má najväčšiu podporu u mladých a dominuje pri voľbe ľudí s vysokoškolským vzdelaním a stredoškolským s maturitou. PS by vyhralo vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Obyvatelia maďarskej národnosti by hlasovali najmä za Maďarskú alianciu (31,7 percenta), Hlas (18,6 percenta), Smer (16 percent) a PS (13 percent).