Hegseth potvrdil ďalší útok v Karibiku, zomrelo pri ňom šesť osôb

Počet útokov na údajných pašerákov drog v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré Washington doposiaľ vykonal, tak stúpol na najmenej desať, uvádza AFP. S odvolaním sa na informácie USA pri nich podľa agentúry zahynulo minimálne 43 ľudí.
„Počas útoku, ktorý sa uskutočnil v medzinárodných vodách a bol prvým nočným útokom, bolo na palube plavidla šesť mužských narkoteroristov,“ uviedol Hegseth na platforme X s tým, že všetci pri útoku zahynuli.
„Ak ste narkoterorista pašujúci drogy v našej hemisfére, budeme s vami zaobchádzať tak, ako zaobchádzame s al-Káidou. Deň alebo noc, zmapujeme vaše siete, vystopujeme vašich ľudí, vypátrame a zabijeme vás,“ vyhlásil šéf Pentagónu.
AFP pripomína, že Spojené štáty začali s vojenskými operáciami proti plavidlám údajne pašujúcim drogy začiatkom septembra, no doteraz nezverejnili dôkazy, ktoré by ich tvrdenia o zapojení týchto lodí do obchodu s drogami potvrdzovali.
„Podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv je úmyselné použitie smrtiacej sily prípustné iba ako krajné opatrenie proti osobe, ktorá predstavuje bezprostrednú hrozbu pre život,“ odpovedala v piatok pre AFP hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Marta Hurtadová Gómezová na otázku o amerických útokoch. „V opačnom prípade by to predstavovalo porušenie práva na život… Všeobecne povedané, nikto by nemal byť zabitý za drogové delikty,“ dodala hovorkyňa.