Pravda Správy Domáce Vrtochy počasia sa nekončia. Po výdatných zrážkach silno zafúka

Vrtochy počasia sa nekončia. Po výdatných zrážkach silno zafúka

Od štvrtkového popoludnia, respektíve večera do piatkového popoludnia zaznamenali meteorológovia výdatné zrážky takmer na celom území Slovenska. Do 16.00 h spadlo väčšinou 15 až 50 mm, výnimočne aj viac ako 100 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

24.10.2025 20:19
debata

„Zväčša spadlo 15 až 50 mm, ojedinele aj menej, a to predovšetkým v Trnavskom a Bratislavskom kraji,“ približuje SHMÚ.

Lokálne zaznamenali meteorológovia aj vyššie úhrny, a to na väčšej súvislej ploche predovšetkým v oblasti Nízkych Tatier. Donovaly hlásili 99, Magurka 118 a Demänovská dolina – Jasná až 144 mm.

Vietor napáchal škody, hasiči mali plné ruky práce
Video

„Keďže počas minulej noci a najmä počas dnešného dňa sa k nám od západu dostával výrazne chladnejší vzduch, než sme tu mali vo štvrtok, na horách vo vysokých polohách postupne snežilo a na severe územia snežilo dokonca aj v polohách nad 800 metrov,“ podotýka SHMÚ.

Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu rozfúkať silnejší vietor. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého stupňa. Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.

caj Čítajte viac Jesenná výzva: chlad, oslabená imunita a cesta, ako sa chrániť

Výstrahy platia predbežne od soboty od 8.00 h do polnoci zo soboty na nedeľu.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SHMÚ #dažde #silný vietor
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"