Vrtochy počasia sa nekončia. Po výdatných zrážkach silno zafúka

„Zväčša spadlo 15 až 50 mm, ojedinele aj menej, a to predovšetkým v Trnavskom a Bratislavskom kraji,“ približuje SHMÚ.
Lokálne zaznamenali meteorológovia aj vyššie úhrny, a to na väčšej súvislej ploche predovšetkým v oblasti Nízkych Tatier. Donovaly hlásili 99, Magurka 118 a Demänovská dolina – Jasná až 144 mm.
„Keďže počas minulej noci a najmä počas dnešného dňa sa k nám od západu dostával výrazne chladnejší vzduch, než sme tu mali vo štvrtok, na horách vo vysokých polohách postupne snežilo a na severe územia snežilo dokonca aj v polohách nad 800 metrov,“ podotýka SHMÚ.
Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu rozfúkať silnejší vietor. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého stupňa. Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne od soboty od 8.00 h do polnoci zo soboty na nedeľu.