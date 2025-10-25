Pravda Správy Domáce Slovensko padá na dno Únie, tvrdí Krúpa. My len naprávame vaše chyby, oponuje Blanár

Slovensko sa podľa opozičného poslanca parlamentu Juraja Krúpu (SaS) po dvoch rokoch fungovania súčasnej vlády prepadá vo viacerých oblastiach. Tvrdí, že premiér Robert Fico (Smer) robí všetko preto, aby „vládol navždy“. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer) jeho kritiku odmieta. Za prepad krajiny sú podľa neho zodpovedné predošlé vlády, ktorých súčasťou bola aj SaS. „My sme Slovensko museli dávať na nohy,“ reagoval v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.

„Máme tu totálny prepad v rebríčkoch EÚ, čo sa týka vzdelávania, zdravotníctva aj sociálneho postavenia občanov. Sme medzinárodne izolovaní,“ povedal Krúpa. Tvrdí, že proruská politika vlády Slovensko oslabuje a izoluje. Ako príklad uviedol aj vylúčenie Smeru zo Strany európskych socialistov.

Minister Blanár kritiku odmieta s tým, že izolácia je „obohratá pesnička opozície“. Podľa neho je krajina rešpektovaným partnerom a v Európskom parlamente majú poslanci Smeru po vylúčení z frakcie dokonca väčší priestor presadzovať národnoštátne záujmy. „Naši poslanci si dobre počínajú v rámci Európskeho parlamentu, ba dokonca máme väčší priestor komunikovať naše záujmy,“ vyhlásil.

Krúpa spochybnil, že vláda dokáže znížiť deficit verejných financií, ako plánuje. Podľa Blanára kabinet ku konsolidácii pristupuje zodpovedne a bude tak konať aj v prípade žiadosti o dôveru v parlamente. „Ak to vláda nespraví, určite sa obrátime na Ústavný súd,“ reagoval Krúpa.

Minister Blanár potvrdil, že nemecký kancelár Friedrich Merz sa chystá na návštevu Slovenska. „Nemecký kancelár chce prísť na Slovensko čo najskôr,“ uviedol v relácii. Blanár pripomenul, že Merz v ostatnom čase našiel spoločnú reč s premiérom Ficom – najmä v otázke zákazu výroby áut so spaľovacím motorom od roku 2035.

Slovensko aj Nemecko majú ekonomiky výrazne závislé od automobilového priemyslu, a preto odmietajú úplný zákaz spaľovacích motorov.

Minister tiež potvrdil, že vláda stále komunikuje s britskou stranou v súvislosti s informáciami o údajnom ovplyvňovaní slovenských volieb v roku 2023. „Bolo to zasahovanie do predvolebnej kampane,“ povedal Blanár.

Reagoval aj na výzvu holandského parlamentu, aby Holandsko žalovalo Slovensko pre ústavné zmeny. Podľa neho ide o súčasť predvolebného boja v Holandsku. Zároveň vyhlásil, že šéf SIS Pavol Gašpar má dôveru Smeru, hoci opozícia požaduje jeho odchod.

