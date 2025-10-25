Túto noc si pospíme dlhšie. Kedy sa definitívne skončí posúvanie času?

Hoci je jesenný posun vo všeobecnosti vnímaný priaznivejšie ako jarné skrátenie noci, porušenie prirodzeného biorytmu, známeho ako cirkadiánny rytmus, spôsobuje mnohým ľuďom problémy s koncentráciou, náladou a spánkom, čo je hlavným argumentom odporcov striedania času.
Od vojny k hodine spánku naviac
Hlavným cieľom zavedenia zmeny času bolo pôvodne šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Historické záznamy hovoria o tom, že letný čas bol na území Slovenska, vtedy ešte ako súčasť Rakúsko-Uhorska, prvýkrát zavedený už počas prvej svetovej vojny v rokoch 1916 až 1918. Neskôr sa systém vrátil ešte v rokoch 1940 až 1949, opäť v dôsledku snahy o úsporu zdrojov počas konfliktu.Čítajte viac Opäť sa mení čas: Chcete, aby to telo zvládlo bez ujmy? Urobte toto!
Po dlhej, tridsaťročnej prestávke, bol letný čas opätovne zavedený v roku 1979 v reakcii na globálnu energetickú krízu. Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka. Od roku 1999, kedy sa Slovensko pripojilo k pravidlám Európskej únie, sa letný čas ustálil na sedem mesiacov, teda od konca marca do konca októbra.
Kde sa čas nemení?
Zmenu času z letného na zimný a naopak uplatňujú všetky členské krajiny EÚ. Zásadným faktom, ktorý mnohí nevedia, je, že striedanie času neuplatňujú všetky európske krajiny. Medzi výnimky patria napríklad Rusko, Bielorusko, Island a časť Grónska, čo pri cestovaní a komunikácii spôsobuje problémy. Európska únia sa v posledných rokoch snažila o celoplošné zrušenie systému, pričom Európsky parlament odsúhlasil ukončenie posunu na základe rozsiahleho prieskumu vôle občanov už pred rokmi.
Je však kľúčové uvedomiť si, že EÚ súčasný režim striedania času nezaviedla, ale iba harmonizovala jeho začiatok a koniec smernicou o úprave letného času z roku 2001. Táto smernica slúži len na zefektívnenie fungovania vnútorného trhu EÚ tým, že stanovuje jednotný termín posunu.
Únia sa nevie zhodnúť
Právomoc definitívne zmeniť systém a zvoliť si trvalý čas (SELČ alebo SEČ) majú výhradne členské štáty. Práve ich neschopnosť zhodnúť sa na jednotnom postupe, či ponechať trvalo letný, alebo zimný čas, vedie k tomu, že striedanie času na Slovensku a v celej EÚ pretrváva.
Diskusie o tomto probléme, hoci boli už blízko finálneho riešenia, prerušili dôležitejšie udalosti ako pandémia ochorenia COVID-19 či vojenský konflikt na Ukrajine. Z tohto dôvodu sa bude striedanie času diať na Slovensku minimálne do konca roka 2026, čo zaručuje Nariadenie vlády. Či nás v roku 2027 čaká posledná zmena času v histórii, zostáva otvorenou politickou otázkou.Čítajte viac Dvakrát ročne trpíme zbytočne: Vedci dokazujú, že striedanie času škodí zdraviu