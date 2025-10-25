Čo urobí prezident? SNS žiada Pellegriniho, aby vrátil parlamentu sporný zákon o hazarde

„SNS je presvedčená, že prezident SR by mal návrh zákona vrátiť a poveriť príslušné rezorty, najmä ministerstvo cestovného ruchu a športu v spolupráci s ministerstvom financií, aby predložili koncepčnú a ucelenú novelu zákona, ktorá nebude ‘šitá horúcou ihlou‘ podľa záujmov jednotlivcov, ale bude v prospech celého systému a verejného záujmu,“ uviedli národniari.
Hazardné hry musia mať podľa nich svoju jasnú reguláciu, a to predovšetkým v online priestore. „Ide o oblasť, ktorá je výrazne náchylná na šedú ekonomiku, a preto si vyžaduje celospoločenskú diskusiu,“ tvrdí SNS.Čítajte viac Vláda cez zákon o hazarde rozvráti rodiny a zarobí na nešťastí občanov, tvrdí opozícia. Prezidenta preto vyzýva, aby novelu nepodpísal
Pripomenula, že novelu zákona nepodporila ani na rokovaní vlády, ani na rokovaní NR SR. „SNS pri presadzovaní zriadenia ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) navrhovala, aby spoločnosť Tipos spadala pod toto ministerstvo – s cieľom posilniť podporu športu a zároveň pomoc ľuďom závislým od hazardu. V tejto časti SNS s návrhom súhlasí, avšak odmieta, aby bol hazard jedným z konsolidačných opatrení, ktoré majú zaťažovať štátny rozpočet,“ spresnila Škopcová.
Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková uviedla, že hlava štátu sa so znením zákona najprv oboznámi a následne rozhodne. „Pán prezident sa na budúci týždeň podrobne oboznámi s finálnym textom zákona a v ústavnej lehote rozhodne o svojom ďalšom postupe,“ reagovala.Čítajte viac Huliak: Štát získal kontrolu nad hazardom a posilnil postavenie Tiposu
Parlament vo štvrtok večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa MCRŠ, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.