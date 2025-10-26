Fico: V4 by sa mala spoločne postaviť proti emisným povolenkám pre domácnosti. Na financovanie vojny na Ukrajine nedá Slovensko ani cent

Systém povoleniek ETS 2 zavedie platby za emisie z dopravy či z vykurovania aj pre bežných ľudí a domácnosti. Podľa Fica je Slovensko jednou z najviac plynofikovaných krajín a povolenky zdražia plyn. Podľa neho je paradoxné, že ekolgické bude kúrenie drevom a pýta sa či sa vrátime desiatky rokov dozadu, keď boli dediny zahalené dymom.
Podľa Fica Slovensko patrí medi 15 krajín (v súčasnosti už 19), ktoré majú voči tomuto systému povoleniek vážne výhrady a žiadajú jeho revíziu. Podľa neho, keď sa v rámci V4 stretnú premiéri v zostave Fico – Orbán – Babiš – Tusk, tak budú mať spoločný názor na povolenky – „je to blbosť“. Požiadal ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby oslovil maďarské predsedníctvo krajín V4, aby takéto stretnutie zvolalo, aby sa štáty V4 pripravilo na súboj s týmto „nezmyselným systémom“.
Fico sa vrátil aj k financovaniu vojny na Ukrajine, kde Európska únia prevezme na seba vojenské výdavky Kyjeva. Americký prezident z financovania Kyjeva vycúval, činsky prezident a indický premiér to považujú za regionálny konflikt, uviedol Fico. Podľa premiéra je absurdné, že Európa chodí do Ameriky kupovať zbrane a dáva ich Ukrajine.Čítajte viac Cesta autom do práce aj teplo domova budú luxusom? Ako nová "daň" z Bruselu zmení náš bežný život
Považujem za závažné, že EÚ si na seba berie celú ťarchu vojny na Ukrajine vo výške 140 miliárd eur na dva roky, uviedol premiér. Fico sa odmieta sa zúčastniť akejkoľvek schémy, pri ktorej by Slovensko financovalo vojenské potreby Ukrajiny. Zvažuje sa, že sa jednotlivé krajiny vyskladajú na túto pomoc alebo sa využijú ruské aktíva zmrazené na Západe, EÚ si vezme pôžičku a peniaze pošle Ukrajine. V druhom prípade by záruky Slovenska, keby niečo nevyšlo, boli vo výške 1,4 miliardy eur.
Podľa neho Slovensko podporí Ukrajinu humanitárne či nevojenskými dodávkami. Ak bude chcieť Ukrajina napríklad náboje či zbrane zo slovenských zbrojoviek, môžu si ich kúpiť, od slovenskej vlády ich podľa Fica nedostanú. Financovanie vojny na Ukrajine je podľa neho „najväčšia chyba, akej sa EÚ dopúšťa“.
Plán, ktorý by umožnil na takzvanú reparačnú pôžičku Ukrajine využiť až desiatky miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Európe bez toho, aby tieto aktíva boli podľa Bruselu skonfiškované, predstavila Európska komisia pred niekoľkými týždňami. V návrhu sa hovorí o celkovom objeme 185 miliárd eur, no časť, asi 45 miliárd eur by bola využitá na už existujúce záväzky, konkrétne na podporu úveru skupiny G7, pre samotnú pôžičku by tak mohla slúžiť čiastka 140 miliárd eur.