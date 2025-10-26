Drucker v Ide o pravdu: Rokovanie s PS? Nezmysel, sú obsahovo prázdni. Školská reforma je o spravodlivosti

Minister školstva Tomáš Drucker v relácii Ide o pravdu hovoril o reforme školského systému, ktorá má byť zavedená postupne do roku 2028. Cieľom reformy je podľa ministra vytvoriť spravodlivý systém, ktorý zabezpečí rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetky deti, študentov, školy aj rodičov.
Drucker reagoval aj na informácie o údajnej spolupráci s Progresívnym Slovenskom: „V živote som sa ani formálne, ani neformálne nestretol s pánom Šimečkom, okrem pozdravenia v parlamente. Informácie o rokovaniach sú absolútny nezmysel. Nevidím vyzretosť PS, ani KDH, aby dokázali vydržať týždne v prípadnej vláde – stratili obsah. Obsahovo sú vyprázdnení. Preto si neviem predstaviť spoluprácu.“
K situácii poslanca Hlasu Jána Ferenčáka, ktorý nehlasoval za niektoré vládne návrhy, Drucker uviedol: „Zostáva v strane Hlas. My sme nikdy nepovedali, že niekoho ideme vylučovať za to, ako hlasuje. Poslanec, ktorý sa hlási k vládnej koalícii a nehlasuje za vládne zákony, asi nie je úplne koaličným poslancom, ak hlasuje s opozíciou. Ak sa ukáže, že to tak nie je, budeme konať.“
Jednou z kľúčových tém školskej reformy je financovanie súkromných a cirkevných škôl. Minister uviedol, že ak súkromná škola vyberá školné nad 500 eur ročne, štát jej financovanie zníži. „Školy, ktoré školné nevyberajú, ostávajú bez zmeny. Reforma sa zavádza postupne do roku 2028,“ vysvetlil Drucker.
Každý žiak musí mať podľa ministra prístup do verejnej školy vo svojom obvode, pričom cirkevné a súkromné školy môžu získať štatút verejného poskytovateľa alebo nastaviť vlastné pravidlá prijímania žiakov. Na protesty súkromných škôl minister reagoval slovami: „Protesty asociácie súkromných škôl sú ich právom. Reforma však nie je o likvidácii škôl, ale o spravodlivosti a rovnakom prístupe.“
Minister v súvislosti s opozičným návrhom na odvolanie ministra investícií tiež pripomenul, že za Samuela Migaľa zodpovedá premiér: „Za Samuela Migaľa zodpovedá strana Smer a premiér. My rešpektujeme koaličnú zmluvu.“
Minister školstva Tomáš Drucker zdôraznil, že povinné predškolské vzdelávanie je kľúčové najmä pre deti z marginalizovaných komunít. „Všetky štúdie preukazujú, že čím skôr začneme pracovať s deťmi, tým väčšia šanca na ich úspech,“ povedal minister. Podľa jeho slov dnes tri zo štyroch detí vo veku troch rokov navštevuje materskú školu, ale zvyšná štvrtina – často z marginalizovaných rómskych komunít – sa nepripravuje na školu a neskôr prichádza nepripravená na vyučovanie. Minister zároveň zdôraznil, že reforma rešpektuje aj rodičovský záujem: rodičia si môžu dieťa ponechať doma, ale musia túto skutočnosť nahlásiť obci.
Reforma stredoškolského vzdelávania prinesie povinnú maturitu z matematiky pre technické a odborné školy, zatiaľ čo gymnáziá a bilingválne školy budú výnimkou. Drucker zdôraznil, že povinná maturita nebude univerzálna, ale bude cielene smerovať na oblasti, kde je matematická gramotnosť kľúčová pre odbornú prax.
Zavádzame dvojúrovňový systém – nižšia úroveň pre všetkých, vyššia pre technické smery. Na otázku, čo sa stane, ak študenti prestanú chodiť na gymnáziá a zvolia si radšej technické a odborné školy, minister odpovedal takto: „Gymnáziá ostanú, ale reformou chceme, aby výber vzdelania bol lepšie zmysluplný. Ak niekto zvolí odbornú školu, nebude to strata – naopak, bude mať praktické zručnosti, ktoré potrebuje na trhu práce. Gymnáziá sa prispôsobia novým pravidlám a budú sa sústrediť na jazykové, bilingválne a vedomostne náročnejšie programy.“
Minister sa venoval aj otázke nedostatku učiteľov. „Do škôl budú môcť prichádzať aj ľudia s bakalárskym titulom. Získajú prax počas štúdia. Tým riešime nedostatok učiteľov, najmä kvôli starnutiu populácie a menším ročníkom,“ uviedol.
Vysokoškolské vzdelávanie má byť flexibilnejšie, s prepojením strednej a vysokej školy a možnosťou započítania kreditov aj počas mimoškolských aktivít. „My sme v oblasti stredných škôl umožnili, že budú môcť byť aj stredné priemyselné školy vyššieho stupňa, aj zdravotnícke aj pedagogické, kde sa zosúladí obsah vzdelávania tej strednej školy. Budete vedieť započítať tie kredity a urobiť rýchlejšie tú vysokú školu v bakalárskom stupni, dalo by sa to aj za dva roky,“ povedal Drucker.
Drucker tiež komentoval legislatívu o hazarde, ktorá prešla vládou: „Hazard považujem ako spoločensky škodlivú vec – spôsobuje rozvrat rodín, často spojený s alkoholizmom, chudobou a drogami. Moderné systémy vedia, že úplný zákaz hazardu nie je realistický. Je potrebné ho regulovať, mať pod kontrolou a eliminovať šedú ekonomiku. Cieľ je, aby fungoval systém, kde štát vie, kto a ako hazarduje, aby sa minimalizovali negatívne dopady na rodiny a spoločnosť.“