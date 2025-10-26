Pravda Správy Domáce Vo Vysokých Tatrách sa zrazil autobus s dvomi autami, cesta je neprejazdná

K zrážke dvoch osobných vozidiel s autobusom došlo v nedeľu dopoludnia na ceste II/537 z Tatranskej Lomnice na Starú Lesnú vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že momentálne je cesta neprejazdná.

26.10.2025 12:16
„Vodiči boli podrobení dychovým skúškam s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.

Obchádzka vedie od Horného Smokovca cez Starú Lesnú a Tatranskú Lomnicu obojsmerne. „Žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov polície, trpezlivosť a využitie obchádzkovej trasy,“ uviedla polícia.

