Vo Vysokých Tatrách sa zrazil autobus s dvomi autami, cesta je neprejazdná

K zrážke dvoch osobných vozidiel s autobusom došlo v nedeľu dopoludnia na ceste II/537 z Tatranskej Lomnice na Starú Lesnú vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že momentálne je cesta neprejazdná.
„Vodiči boli podrobení dychovým skúškam s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.
Obchádzka vedie od Horného Smokovca cez Starú Lesnú a Tatranskú Lomnicu obojsmerne. „Žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov polície, trpezlivosť a využitie obchádzkovej trasy,“ uviedla polícia.
