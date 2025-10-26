Kéry bráni sociálny štát, Čaučík varuje pred zle nastavenou konsolidáciou. SNS ukázala Smeru chrbát pre zákon o hazarde

Vláda by mala podľa Čaučíka šetriť najmä na sebe a priniesť prorastové opatrenia, pretože na Slovensku chýbajú investície. Kéry spresnil, že ďalšie opatrenia na šetrení zo strany štátu budú predstavené postupne. „Napriek tomu, že sme museli robiť tvrdú konsolidáciu, ktorá je veľmi nepopulárna, tak jednoducho dokázali sme zachovať výdobytky sociálneho štátu, to znamená nesiahame a neznižujeme výšku materskej dávky, rodičovského príspevku, nesiahame na trináste dôchodky,“ povedal koaličný poslanec.
Zároveň dodal, že súčasná vláda prebrala pred dvomi rokmi štát vo veľmi zlom stave, pričom zdedila po bývalých vládach deficit na úrovni 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je približne 8,5 miliardy eur. Opozičná poslankyňa Beáta Jurík (PS) reagovala, že vláda by sa mala zaoberať problémami ľudí na Slovensku a nie bývalými vládami. V najbližších rokoch nebudú podľa nej v krajine zahraničné investície z dôvodu neistoty podnikateľského prostredia, ktoré ovplyvňujú aj časté zmeny v daniach.Čítajte viac Fico: V4 by sa mala spoločne postaviť proti emisným povolenkám pre domácnosti. Na financovanie vojny na Ukrajine nedá Slovensko ani cent
Čaučík predstavil koalícii za opozičné KDH viaceré opatrenia, ktoré by dokázali ušetriť štátu peniaze. Ide napríklad o prehodnotenie IT zmlúv na ministerstvách, centrálne obstarávanie, šetrenie na energiách či prijatie záväzných ukazovateľov na čerpanie eurofondov. „Slovensko pod Robertom Ficom chudobnie, a to nie preto, že by ľudia menej pracovali, ale že vláda im viac berie. Vidíme, že sa žije horšie, vláda nerieši skutočné potreby ľudí a toto je veľký problém. Vláda nerieši zdravotníctvo, odchod mladých ľudí či boj s chudobou,“ dodal opozičný poslanec.
Pripomenul, že v tomto týždni boli schválené podľa neho napríklad škodlivé školské zákony, ktoré zoberú cirkevným a súkromným školám financovanie, či novela zákona o hazardných hrách, ktorá je navrhnutá pre hazardných lobistov. Čaučík kritizoval novelu aj s tým, že bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní, pretože niektorým kasínam majú už na budúci týždeň vypršať licencie.
Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) sa ohradil, že štát na sebe šetrí, keďže na ministerstvách sa už v súčasnosti prepúšťa desať percent zamestnancov a rovnako je krátená aj mzdová obálka o desať percent. V nasledujúcich dvoch rokoch bude vláda podľa neho pokračovať v prorastových opatreniach, pričom sa dopracuje infraštruktúra vo viacerých oblastiach.
Zároveň predseda poslaneckého klubu SNS Michelko v TA3 potvrdil, že Slovenská národná strana nepodporí novelu zákona o hazardných hrách v prípade, že sa vráti do Národnej rady (v prípade veta prezidenta), pričom „s najväčšou mierou pravdepodobnosti nepodporí prelomenie veta prezidenta“. Michelko zhodnotil, že z procesu tohto zákona nebolo možné vyčleniť samosprávy, preto bol schválený aj pozmeňujúci návrh, v rámci ktorého sa budú môcť mestá a obce vyjadriť v prípade predĺženia licencie pre kasíno.
Opozičná poslankyňa Jurík v reakcii kritizovala SNS, že ak mala výhrady voči zákonu, tak sa nemala zúčastniť na hlasovaní a opozícia zároveň vyzvala prezidenta, aby zákon nepodpísal. Rovnako aj koaličný poslanec Kéry vyčítal Michelkovi, že hlasovanie SNS pri tomto zákone si berie strana príliš osobne, a to z dôvodu zlých vzťahov medzi podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom a ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom.Čítajte viac Čo urobí prezident? SNS žiada Pellegriniho, aby vrátil parlamentu sporný zákon o hazarde
Ďalšou témou bola neúspešné otvorenie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra investícií Samuela Migaľa. Michelko to komentoval, že na aktuálnej schôdzi parlamentu sa riešili oveľa dôležitejšie veci ako napríklad školské zákony, ktoré sú podstatnejšie ako odvolávanie predstaviteľov koalície. „My naozaj nemôžeme drahocenný rokovací čas nechávať na veci, ktoré majú absolútne jasný výsledok. Viem, že je to právo opozície, ale najprv musia byť nejaké priority. My si uvedomujeme, že tie odvolávačky budú. Bude spojená rozprava a necháme to možno týždeň a je vôľa do konca roka toto absolvovať a možno bude mimoriadna schôdza, ktorá nebude o ničom inom len o odvolávačkách,“ dodal Michelko.