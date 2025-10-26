Šimečka: Fico je pokrytec, zarába na hazarde a zbraniach. Danko priznal, že zákon prešiel na žiadosť premiéra

Hlavnou témou konfrontácie s Andrejom Dankom bola schválená novela zákona o hazardných hrách, ktorú Šimečka označil za „amorálnu“ a útočiacu na slovenské rodiny. V tejto súvislosti obvinil premiéra Roberta Fica (Smer) z pokrytectva.
„Je to širší problém pokrytectva Ficovej vlády. Na jednej strane má plné ústa toho, ako chce chrániť rodiny, mier a morálku, ale v skutočnosti ide na ruku jednak oligarchom v pozadí kasín, no a potom zbrojárskym firmám,“ vyhlásil Šimečka. Dodal, že táto vláda vyváža zbrane v objeme 1,2 miliardy eur.Čítajte viac Fico: V4 by sa mala spoločne postaviť proti emisným povolenkám pre domácnosti. Na financovanie vojny na Ukrajine nedá Slovensko ani cent
Andrej Danko priznal, že nemohol hlasovať proti novele zákona, pretože rešpektoval „prosbu predsedu vlády“, aby zákon prešiel po rozpočte. Týmto krokom podľa vlastných slov dodržal koaličnú zmluvu.
Lídri sa dostali do sporu aj pri téme narastajúcej kriminality po novele Trestného zákona. Danko, ktorý tvrdil, že Slovensko je bezpečnejšie než západná Európa, poukazoval opakovane na Francúzsko, kde sa podľa neho v mestách ako Paríž či Marseille „večer nedá prejsť po ulici“, čím narážal aj na veľký počet migrantov. Šimečka naopak oponoval, že rast kriminality je priamym dôsledkom vládnej novely. Napätie vyvrcholilo, keď Šimečka na časté prerušovanie podráždene reagoval: „Už buďte ticho.“Čítajte viac Kéry bráni sociálny štát, Čaučík varuje pred zle nastavenou konsolidáciou. SNS ukázala Smeru chrbát pre zákon o hazarde
V relácii na JOJ 24 sa Michal Šimečka sústredil na budúcnosť. Vylúčil povolebnú spoluprácu s Hlasom a deklaroval, že PS pôjde po voľbách zodpovedne. Podľa neho by mohla byť alternatívou súčasnej deštrukcie zostava PS, SaS, KDH a Demokrati.
„Táto zostava vie ponúknuť ľuďom nádej na lepšiu krajinu, na stabilnú vládu, ktorá sa nerozsype do dvoch mesiacov, ktorá bude vedieť prijímať ťažké rozhodnutia, ktorá nás bude vedieť vrátiť do Európy, ktorá naštartuje hospodársky rast,“ uviedol Šimečka s tým, že na presvedčení voličov bude pracovať.
Za kľúčovú tému označil ekonomiku. Kritizoval ponechanie negatívneho výhľadu ratingovej agentúry S&P, čo podľa neho dokazuje nedôveru v schopnosť vlády ozdraviť verejné financie a naštartovať rast. Riešenia vidí v zrušení transakčnej dane či znížení odvodového zaťaženia práce, ktoré bude u nás druhé najvyššie v celej Európe.
Šimečka sa vyjadril aj k blížiacemu sa 17. novembru. Uviedol, že je dôležité, aby opozícia v tento deň neorganizovala stranícky protest, ale „dôstojné pripomenutie spoločenského významu tohto dňa“, ktoré presiahne politické spektrum.
„Signál bude silný len vtedy, ak to nebude akcia jednej strany,“ zdôraznil a vyzval k tomu, aby sa tento deň stal symbolickým odkazom vláde, že občania si vážia hodnoty slobody a demokracie.Čítajte viac Ficova vláda má po schválení rozpočtu za sebou prvý test. Ratingová agentúra dala Slovensku vysvedčenie