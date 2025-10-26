Šutaj Eštok: Antisociálny nezmysel z Bruselu musí skončiť. Hlas odmieta zavedenie povoleniek na teplo a benzín

Šutaj Eštok privítal skutočnosť, že sa k odmietavému postoju prihlásil aj predseda vlády, no podľa neho to nestačí. „Slovensko musí prijať oficiálne spoločné stanovisko vlády SR, že ETS2 v tejto podobe odmieta,“ vyhlásil minister a vyzval koaličného partnera Andreja Danka (SNS), aby sa k tomuto postoju otvorene pripojil. Podľa ministra „ticho nestačí – ide o životnú úroveň ľudí, nie o politické taktizovanie.“
Minister vnútra sa v tlačovej správe obrátil aj na opozíciu a europoslancov. Vyzval ich, aby prestali mlčať a jasne povedali, či stoja za slovenskými rodinami, alebo za systémom, ktorý zdraží palivá, bývanie a energie. „Vaši europoslanci za ETS2 hlasovali. Vaša bývalá vláda za to hlasovala – majte odvahu to priznať,“ odkázal minister s dôrazom, že Hlas bude vždy stáť na strane ľudí a podporuje realistickú a sociálne spravodlivú klimatickú politiku.Čítajte viac Taraba sa spojil s Babišom proti Bruselu. Zhodli sa na kritike emisných kvót a drahých povoleniek pre európsky priemysel
Systém ETS2, ktorý rozširuje povinnosť nákupu emisných povoleniek na cestnú dopravu a vykurovanie budov, sa na Slovensku stal jednou z hlavných politických tém. Súčasná vládna koalícia dlhodobo kritizuje jeho dopady na ceny palív a energií pre domácnosti.
Predseda vlády Robert Fico (Smer) v nedeľu potvrdil, že Slovenská republika patrí medzi 15 členských krajín EÚ, ktoré požadujú revíziu tohto systému, ktorý označil za „nezmyselný“. Zároveň uviedol, že Slovensko čelí konaniu zo strany Európskej komisie za to, že systém úmyselne nezaviedlo do vnútroštátnej legislatívy, čo dáva nádej na odklad či zmenu jeho podoby pred plánovaným spustením v roku 2027.Čítajte viac Fico: V4 by sa mala spoločne postaviť proti emisným povolenkám pre domácnosti. Na financovanie vojny na Ukrajine nedá Slovensko ani cent
Kritika systému zaznieva dlhodobo aj od predstaviteľov SNS. Podpredseda vlády Tomáš Taraba (nominant SNS) sa v tejto veci stretol s expremiérom ČR Andrejom Babišom a zhodli sa na spoločnej kritike a potrebe obnovenia spolupráce V4. Na druhej strane, opozícia kritizuje súčasnú vládu, že meškanie v implementácii by mohlo viesť k prepadnutiu miliardových prostriedkov z prislúchajúceho Sociálno-klimatického fondu, ktorý má slúžiť práve na kompenzáciu dopadov zdražovania. Líder opozičného PS Michal Šimečka pritom označil novelu súvisiacu s ETS2 za „amorálnu“, hoci europoslanci za PS balík „Fit for 55“, ktorého je ETS2 súčasťou, podporili.
Čo je ETS2?
ETS2 (Emissions Trading System 2) je nový systém Európskej únie pre obchodovanie s emisnými kvótami, ktorý má od roku 2027 rozšíriť povinnosť nákupu tzv. emisných povoleniek. Tieto povolenky sa majú vzťahovať na emisie CO2 zo spaľovania palív v cestnej doprave a pri vykurovaní budov. V praxi to znamená, že dodávatelia palív (napr. plyn, nafta, benzín) budú musieť nakupovať povolenky, čo prenesú do cien pre konečných spotrebiteľov. Cieľom je zníženie emisií v týchto sektoroch v súlade so záväzkami EÚ, pričom súčasťou systému je aj Sociálno-klimatický fond, ktorý má pomôcť domácnostiam s prechodom na čistejšie formy energií a s kompenzáciou zvýšených nákladov.