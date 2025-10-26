Pravda Správy Domáce Aj Matovičovci vyzývajú Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazarde

Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách. Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.

26.10.2025 19:11
„Momentálne je Pellegrini ticho, nikto nevie, kde ten človek je a my ho vyzývame, aby nepodpísal tento hanebný zákon, ktorý len rozprestrel červený koberec hazardu na Slovensku,“ povedal Šipoš. Myslí si, že schválenie novely v parlamente bol „obchod“ medzi koaličnými partnermi výmenou za podporu štátneho rozpočtu na budúci rok.

Výzvu prezidentovi, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, adresovalo okrem hnutia Slovensko aj opozičné Progresívne Slovensko (PS) a prekvapivo tiež koaličná strana SNS. Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že novela zákona o hazarde znamená „biznis pre kasínových lobistov a utrpenie pre slovenské rodiny“, preto vyzvali prezidenta, aby ju nepodpísal.

Koaličná SNS, ktorej poslanci sa pri hlasovaní o novele zdržali, vyzvala hlavu štátu, aby zákon vetoval a vrátil ho Národnej rade na komplexnejšie a systémové riešenie, pretože hazard považuje za „nutné zlo“. Novela, schválená parlamentom v skrátenom konaní, má podľa ministerstva cestovného ruchu a športu zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu a zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií.

Parlament vo štvrtok (23. 10.) večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa ministerstva cestovného ruchu a športu, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.

