Aj Matovičovci vyzývajú Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazarde

„Momentálne je Pellegrini ticho, nikto nevie, kde ten človek je a my ho vyzývame, aby nepodpísal tento hanebný zákon, ktorý len rozprestrel červený koberec hazardu na Slovensku,“ povedal Šipoš. Myslí si, že schválenie novely v parlamente bol „obchod“ medzi koaličnými partnermi výmenou za podporu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Výzvu prezidentovi, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, adresovalo okrem hnutia Slovensko aj opozičné Progresívne Slovensko (PS) a prekvapivo tiež koaličná strana SNS. Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že novela zákona o hazarde znamená „biznis pre kasínových lobistov a utrpenie pre slovenské rodiny“, preto vyzvali prezidenta, aby ju nepodpísal.Čítajte viac Šimečka: Fico je pokrytec, zarába na hazarde a zbraniach. Danko priznal, že zákon prešiel na žiadosť premiéra
Koaličná SNS, ktorej poslanci sa pri hlasovaní o novele zdržali, vyzvala hlavu štátu, aby zákon vetoval a vrátil ho Národnej rade na komplexnejšie a systémové riešenie, pretože hazard považuje za „nutné zlo“. Novela, schválená parlamentom v skrátenom konaní, má podľa ministerstva cestovného ruchu a športu zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu a zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií.
Parlament vo štvrtok (23. 10.) večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa ministerstva cestovného ruchu a športu, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.Čítajte viac Kéry bráni sociálny štát, Čaučík varuje pred zle nastavenou konsolidáciou. SNS ukázala Smeru chrbát pre zákon o hazarde