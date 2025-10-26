Glück obhajuje cestu do Ruska: Dialóg je v záujme Slovenska, stretol som sa s otcom Muska aj Seagalom. V Moskve oslavoval výročie ruskej štátnej televízie

„Nepatrím k politikom, ktorí si platia PR články v médiách a už vôbec nepatrím k tým, ktorých na povel ovládajú médiá a mimovládky. Preto ma napriek veľkej snahe o vybudovanie novej železnej opony medzi východom a západom nemohlo nič odradiť vycestovať do Ruska a pokúsiť sa vyslať jasný signál, že Slovensko má záujem o suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany,“ napísal na sociálnej sieti Glück.
Myslí si, že bez zdrojov z Ruskej federácie sa Európa ďalej nepohne. „Preto je v záujme Slovenskej republiky viesť s Rusmi dialóg. Na konferencii v Moskve som sa stretol aj s partnermi zo Srbska a Európskej únie. Rovnako by ste boli veľmi prekvapení aj z počtu zaujímavých hostí zo Spojených štátov, Číny, Indie a Afriky, ktorí si takisto uvedomujú vážnosť situácie," objasnil.
Doplnil, že sa rozprával aj s otcom Elona Muska – Errolom Muskom. „Aj on vníma svet rovnako ako my. To však našim médiám, samozrejme, ušlo,“ podotkol. Podľa neho musí byť hlavným záujmom ukončenie vojny na Ukrajine a „postaviť ekonomiku EÚ opäť na nohy“. Tá je podľa šéfa branno-bezpečnostného výboru na kolenách vďaka „ideológii, ktorá prevláda nad zdravým rozumom“.
Ako zásadný problém na Slovensku aj v EÚ označil ohrozenie slobody slova. „Preto ešte raz veľké poďakovanie patrí všetkým alternatívnym médiám, ktoré prinášajú aj iný názor než ten jediný správny a dovolený,“ konštatoval. Objasnil, že v Moskve sa stretol aj s americkým hercom Stevenom Seagalom.
Podľa zistení denníka Sme sa Glück minulý týždeň zúčastnil v Moskve na galavečere k 20. výročiu ruskej štátnej televízie RT, ktorú vlastní a financuje štátna agentúra Ria Novosti. Glück pre televíziu podľa Sme poskytol v jej štúdiu deväťminútový rozhovor, v ktorom kritizoval slovenské médiá a pochválil tzv. alternatívne weby za to, že prinášajú „iné názory“.