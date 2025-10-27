Dvadsaťjedenročný muž a dvadsaťročnáročná žena sa nachádzali mimo turistického chodníka v blízkosti rokliny Suchá Belá. „Zeleno značený turistický chodník opustili so zámerom skrátiť si po zotmení trasu. Dostali sa však do neschodného terénu, kde uviazli. Dvojica navyše nedisponovala zdrojom svetla,“ opísali horskí záchranári. Tí ich po dosiahnutí sprevádzali roklinou Suchá Belá k terénnemu vozidlu a následne odviezli na Podlesok. Odtiaľ už, keďže boli bez zranení, pokračovali ďalej samostatne.Čítajte viac Vo Vysokých Tatrách zahynul turista, spadol do rozvodneného potoka
Cestu si chceli skrátiť, narazili na neschodný terén. Česká dvojica uviazla v Raji
Českých turistov zastihla v nedeľu počas túry v Slovenskom raji tma. Cestu späť si preto chceli skrátiť, uviazli však v neschodnom teréne. Do terénu za nimi vyrazila Horská záchranná služba. Ako informovala, o pomoc ju dvojica požiadala v podvečerných hodinách.