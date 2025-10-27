Pravda Správy Domáce Zo 14 miliónov eur je 40. Zverejnili, kedy trenčiansku panelku otvoria pre motoristov

Zo 14 miliónov eur je 40. Zverejnili, kedy trenčiansku panelku otvoria pre motoristov

Cestu I/9 od diaľničného privádzača pri Drietome smerom na Bánovce nad Bebravou spustia do prevádzky v júli budúceho roka s polročným predstihom. Počas kontrolného dňa to v pondelok povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma.

27.10.2025 14:21
SR Veľké Bierovce cesta I/9 Trenčín otvorenie... Foto: ,
Ukladanie nosníkov na stavbe nových mostov v rámci rekonštrukcie cesty I/9 v pondelok 27. októbra 2025 vo Veľkých Bierovciach okres Trenčín.
debata

Pôvodne mali byť práce na rekonštrukcii cesty podľa neho ukončené v roku 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia a preprojektovanie rekonštrukcie spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027.

Konečne opravujú 'trenčiansky tankodróm', panelovú cestu
Video

„Momentálne sa ukladajú nosníky oboch mostov, zhotoviteľ bude schopný ukončiť celú stavbu do konca júna budúceho roka,“ doplnil Choma s tým, že zmenou projektov, asanáciou a postavením nových mostov cena diela stúpla z pôvodných 14 miliónov na 40 miliónov eur. Pozitívom podľa neho je, že preprojektovaním sa vytvorí na mostoch aj chodník pre peších a cyklotrasa.

Hornonitrianske samosprávy požadujú, aby cesta...
Most na ceste I/9 pri obci Veľké Bierovce je už...
+7Práce na uzavretom moste 201 na panelovej ceste...

Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Norberta Polievku sú niektoré piliere na oboch mostoch úplné nové, niektoré zrekonštruovali. Momentálne ukladajú na piliere nosníky, kompletne by mali byť na oboch mostoch uložené do 12. novembra. Skrátenie doby rekonštrukcie o pol roka vníma pozitívne, je to podľa neho benefit pre všetkých, ktorí budú cestu používať.

malinovo Čítajte viac „Svetová“ cesta a prvá a svojho druhu na Slovensku vzniká v Malinove. Čo pridali do asfaltu?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #rekonštrukcia cesty
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"