Gašpar sa po nehode snažil z miesta odísť, šoféroval v šľapkách, tvrdí poškodená rodina

Tvrdí to poškodená rodina, ktorá bola nehodou dotknutá. Pri nehode Gašpara utrpelo zranenie jedno dievča.
O nových skutočnostiach Gašparovej nehody informovala poslankyňa SaS Martina Holečková. „Pavol Gašpar šoféroval v šľapkách a po svojej nehode sa opakovane pokúšal pohnúť s autom a odísť z miesta nehody. Keďže mal však poškodenú nápravu, tak sa mu to nepodarilo,“ uviedla poslankyňa.
Holečková dodala, že slová poškodenej rodiny, ktorá sa k celému incidentu vyjadrila už aj skôr, hovoria o veľkej dávke odvahy. „Každý, kto pochádza z Nitry a okolia vie, čo to znamená postaviť sa klanom z Nitry. Táto rodina si však Gašparovcov nevybrala ako svoj terč, jediné čo chcú, je to, aby bola celá nehoda spravodlivo vyšetrená a oni mohli kľudne žiť ďalej,“ uviedla Holečková.
Holečková už skôr poukázala aj na tvrdenia Gašpara, že z miesta nehody nikomu netelefonoval. „Existujú však fotografie a videá, z ktorých je zrejmé, že s niekým telefonuje,“ povedala.Čítajte viac Policajná inšpekcia sa zaoberá účasťou policajného riaditeľa pri nehode Gašpara
Na mieste nehody sa objavil aj krajský policajný šéf Branislav Hajnovič. Policajná inšpekcia preto začala vyšetrovanie. „Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však, že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd. Pavol Gašpar v televízii tvrdil, že Hajnovič prišiel na miesto nehody až dve a pol hodiny po nehode. V tom čase tam už však policajná hliadka dávno bola,“ skonštatovala poslankyňa, ktorá bola preto už aj vypovedať na polícii.
Samotný Hajnovič v súvislosti s nehodou dôrazne odmieta tvrdenie, že by ho Gašpar kontaktoval. „Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa v tento deň presúval úsekom v blízkosti dopravného incidentu, ktorý sa stal na mieste, ktorým pravidelne prechádza. Vzhľadom na to, že pri dopravnej udalosti sa v čase príchodu ešte nenachádzal výjazd z oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre príslušný objasňovať nehodu, zastavil s vozidlom a zistil, či sú všetci v poriadku. Následne kontaktoval operačné stredisko, aby preveril, či bol na miesto incidentu vyslaný výjazd,“ vysvetlila prítomnosť Hajnoviča na mieste nehody hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Viktória Borloková.Čítajte viac SaS vyzvala prezidenta disciplinárne potrestať Gašpara, Pellegrini „veľký škandál“ zatiaľ nevidí
Poverená šéfka Policajného zboru Jana Maškarová dnes v tejto súvislosti na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru povedala, že Hajnovič jej priamo z miesta nehody telefonoval, že prechádzal okolo v aute spolu s manželkou a zastavil, keďže na mieste nebola dopravná polícia. „Nie je vôbec pravda, že by pán Gašpar kontaktoval krajského riaditeľa,“ zdôraznila Maškarová s tým, že napriek tomu požiadala Úrad inšpekčnej služby, aby celú vec preveril.
Maškarová podľa vlastných slov zároveň nariadila dve nezávislé kontroly. Jedna sa týka postupu polície pri nehode a druhá stiahnutia facebookového statusu, v ktorom polícia apelovala na svedkov aby sa prihlásili. „Obidve na sebe nezávislé kontroly nepreukázali žiadne porušenie zákona ani interných predpisov,“ vyhlásila Maškarová. Status bol podľa nej stiahnutý, pretože pod ním bolo skoro 800 komentárov, často s hanlivým obsahom. „Pretože máme aj interné predpisy na komunikáciu,“ doplnila s tým, že diskusia pod predmetným statusom sa „zvrhla“.
Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.
„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ povedal po nehode Gašpar.