Žiadna krajina si v rebríčku WJP nepohoršila viac. Slovensko je menej právny štát a na chvoste EÚ

Skóre Slovenskej republiky v najnovšom indexe právneho štátu medzinárodnej organizácie World Justice Project (WJP) kleslo medziročne o 2,3 percenta a v rebríčku 143 krajín sa umiestnila celkovo na 36. mieste. TASR o tom informuje podľa správ magazínu Politico a tlačovej správy WJP.

28.10.2025 09:17
Boris Susko Foto: ,
Minister spravodlivosti Boris Susko
Celosvetový úpadok právneho štátu sa podľa WJP v roku 2025 zrýchlil. Až 68 percent krajín zaznamenalo pokles oproti 57 percentám v minulom roku. Hlavným dôvodom je podľa WJP nárast autoritárskych tendencií vo svete a pokles miery obmedzení vládnych právomocí, nezávislosti súdnictva a občianskej spoločnosti vrátane slobody prejavu a zhromažďovania.

Oslabovanie systémov bŕzd a protiváh (legislatívnych, súdnych a nezávislých auditov) organizácia zaznamenala vo viac ako 60 percentách krajín vo svete. Na prvom mieste rebríčka zostalo Dánsko, na chvoste Venezuela.

Slovenská republika sa v regióne Európskej únie (EÚ), Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) a Severnej Ameriky umiestnila na 26. mieste z 31 krajín. Najhoršie skončili Grécko, Bulharsko a Maďarsko.

Organizácia udelila Slovensku celkové hodnotenie 0,64 z 1, v rámci 27-člennej EÚ však medziročne kleslo najviac, a to o 0,023 (2,3 percenta). Najhoršie Maďarsko získalo hodnotenie 0,50. Zo susedných krajín získala Ukrajina 0,48 (celosvetovo 90. miesto), Poľsko 0,66 (32. miesto), ČR 0,74 (20. miesto) a Rakúsko 0,79 (12. miesto).

Za posledný rok zaznamenalo pokles právneho štátu až 22 z 31 krajín v našom regióne, z nich 16 pokračuje v tomto trende od predchádzajúceho roka. Najväčší prepad od začiatku recesie podľa WJP zaznamenalo Rusko. Slovensko podľa organizácie patrí ku krajinám s vysokými príjmami, v tomto rebríčku sa umiestnilo na 36. mieste z 51.

World Justice Project vyčíta Slovensku najmä úpadok v oblastiach obmedzení vládnej moci, otvorenej verejnej správy a základných ľudských práv. Vážne oslabená bola tiež integrita systémov bŕzd a protiváh a občianska spoločnosť. Úpadok zaznamenala miera slobody názoru a prejavu, zhromažďovania a združovania aj občianskej zapojenosti do verejného diania.

Podľa WJP na Slovensku upadá nezávislé súdnictvo v dôsledku prekračovania právomocí výkonnej moci a rastúceho politického zasahovania do justície.

Zo 143 krajín sa Slovensko umiestnilo na 37. mieste v obmedzovaní vládnej moci, na 59. mieste v absencii korupcie, na 27. mieste v oblasti otvorenej verejnej správy, na 33. mieste v základných ľudských právach, na 18. mieste v kategórii poriadok a bezpečnosť, na 40. mieste vo vynucovaní dodržiavania regulácií, na 64. mieste v občianskom súdnictve a na 34. mieste v trestnom súdnictve.

