Podvody za milióny a veľká policajná akcia na Slovensku. Komandá zadržali vyše 12 ľudí

Na území viacerých krajov Slovenska prebieha v utorok policajná akcia s krycím názvom Gran Turismo zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spojenej s podvodným získavaním áut vyššej triedy v hodnote niekoľkých miliónov eur. Doposiaľ bolo zadržaných 12 osôb, voči šiestim z nich vzniesli obvinenie, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

28.10.2025 09:38 , aktualizované: 10:30
Správu budeme aktualizovať.

