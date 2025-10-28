Správu budeme aktualizovať.Čítajte viac Ako z filmu. Vydával sa za pilota, v kapitánskej uniforme okrádal ľudí na pražskom letisku
Podvody za milióny a veľká policajná akcia na Slovensku. Komandá zadržali vyše 12 ľudí
Na území viacerých krajov Slovenska prebieha v utorok policajná akcia s krycím názvom Gran Turismo zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spojenej s podvodným získavaním áut vyššej triedy v hodnote niekoľkých miliónov eur. Doposiaľ bolo zadržaných 12 osôb, voči šiestim z nich vzniesli obvinenie, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.