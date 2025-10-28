V Šuranoch zasadá vláda. Desiatky ľudí protestujú proti baterkárni

Protest organizuje občianska iniciatíva Chránime si naše – Stop baterkárni. „Je našou povinnosťou chrániť to najcennejšie, našu zem, naše dediny, zdroje vody, našu budúcnosť,“ tvrdia organizátori protestu. Stretnúť sa mali pôvodne na Nitrianskej ceste medzi Novými Zámkami a Šuranmi v blízkosti budúcej fabriky. Cesta je od skorých ranných hodín uzavretá, polícia odkláňa dopravu cez okolité obce.
Protest súvisí s avizovaným spustením výstavby závodu. Tá sa začína v utorok slávnostným poklepaním základného kameňa v priemyselnej zóne Šurany Industrial Park za účasti členov vlády SR a pozvaných hostí.