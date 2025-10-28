Rokovanie vlády v Šuranoch zdržali demonštranti, zablokovali ministrom cestu. Migaľ: Suja tam skákal ako opica. Je to kampaň Republiky

Okolie spoločenského domu, kde sa rokovanie koná, ohraničili kovovými zátarasami. Ministri prichádzali k zadnému vchodu, pričom výhľad nespokojných obyvateľov na členov vlády bol „zakrytý“ veľkým autobusom pre novinárov a sanitkou, ktoré v blízkosti budovy parkovali.
„Hanba, zradcovia,“ kričali nahlas protestujúci, ktorých bolo počuť široko-ďaleko. Vytrvalo mávali slovenskými vlajkami, pískali a trúbili na klaksónoch viac ako hodinu. Megafón v ruke mal aj Miroslav Suja z mimoparlamentnej strany Republika.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) potvrdil, že niektoré komunikácie boli zablokované. „Nie tisíckami ani stovkami ľudí, bolo ich dvadsať, možno tridsať. Z pohľadu polície to nebolo úplne zvládnuté,“ mieni.
Atmosféru na mieste komentoval stručne. „V živote by ma nenapadlo, že v dnešnej dobe budú ľudia protestovať proti investíciám na Slovensku. Investícia viac ako 1,2 miliardy eur zamestná stovky, možno až tisícky ľudí,“ pripomenul. Je presvedčený, že časť protestujúcich bola zavedená „určitými bývalými politikmi, ktorí sa na tom snažia robiť nejaký svoj politický profit a získavanie bodov“.
„Ale to, čo som teraz videl pre mňa už nie je žiadna demokracia, ale anarchia,“ pokračoval Takáč. „Potom sa ani nečudujem, že Európa vyzerá, ako vyzerá a krajiny, ktoré majú možno inú politiku, vedia investovať a riešiť veci, vyzerá úplne inak. Preto ak takto budeme v Európe pokračovať, tak veľmi zle dopadneme,“ doplnil.
Po ňom sa pri novinároch pristavil aj minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer). „Je úplne v poriadku, keď ľudia protestujú, ale keď tam vidím nejakého Suju z Republiky skákať ako opicu a keď toto sa nám má dostať do parlamentu, tak zbohom krásny svet. To je katastrofa. Zažil som už všetko možné, ale nie, že to je PR kampaň nejakej fašistickej strany,“ dodal.