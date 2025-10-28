Žilinka kritizuje koalíciu: Zrušenie nástroja proti drobným krádežiam bola chyba

„Boli vytvorené legislatívne podmienky pre ochranu spoločnosti pred páchateľom, jeho výchovu a výchovu ostatných členov spoločnosti, ale aj reparáciu a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou. Pri kategórii páchateľov opakovanej drobnej majetkovej kriminality priestupkové konanie a postih spravidla neplnia výchovný, reparačný a už vôbec nie odstrašujúci účel,“ myslí si Žilinka. Ako podotkol, vďaka takejto úprave je možné posudzovať konkrétny čin osobitne a prihliadnuť na všetky jeho aspekty.
Generálny prokurátor zároveň poznamenal, že pri dosahovaní účelu trestného konania treba vždy rešpektovať dôstojnosť osôb. Označovanie páchateľov krádeží považuje za „podivný návrh“.Čítajte viac Nájazdníci v obchodoch a nemohúci štát. Na Slovensku taká obyčaj - bez trestu