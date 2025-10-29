Armáda preveruje záložníkov. Civilov v Národných obranných silách čakajú bezpečnostné previerky

„Viacerým ľuďom nechodia maily. O previerke by som sa nedozvedel, ak by ma na ňu neupozornili kolegovia z čaty. Na vyplnenie a odovzdanie dotazníka mi tak zostávajú dva dni,“ opísal Pravde minulý týždeň jeden z absolventov. Informácia ho prekvapila, keďže dovtedy o takejto požiadavke nepočul.
Ministerstvo obrany informáciu o preverení civilov dosvedčilo. Hodnotením prejde každý, kto sa rozhodol po primárnom výcviku pokračovať ďalej. „Všetci príslušníci pohotovostných a operačných záloh absolvujú bezpečnostnú previerku,“ potvrdil Pravde hovorca rezortu Michal Bachratý.
I keď sa previerky pri predstavovaní Národných obranných síl priamo nespomínali, v legislatíve o nich zmienka je. Konkrétne v zákone, ktorý zriaďuje Národné obranné sily a tiež v právnej úprave o ochrane utajovaných skutočností. Tá rozlišuje štyri stupne utajenia – prísne tajné, tajné, dôverné a vyhradené. Prevereným osobám vydáva osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami Národný bezpečnostný úrad
|stupeň bezpečnostnej previerky
|stupeň utajenia
|I. stupeň
|Vyhradené
|II. stupeň
|Dôverné
|III. stupeň
|Tajné
|IV. stupeň
|Prísne tajné
Zdroj: NBÚ
Kým príslušník záloh, s ktorým sme hovorili, vypĺňal osobný dotazník na najnižšiu úroveň, teda vyhradené, nemusí to platiť pre všetkých. „Stupeň bezpečnostnej previerky sa líši od zaradenia na funkcie v operačných a pohotovostných zálohách a je určený v zozname funkcií na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami od I. po IV. stupeň,“ priblížil hovorca.
Prečo preverujú záložníkov
Národné obranné sily majú totiž viacero typov záloh – operačné, pohotovostné, branné a ostatné. Výcvik Pohotovostných záloh môžu absolvovať len tí, ktorí majú za sebou primárny 14-dňový výcvik branných záloh. Znamená to, že okrem spomínaných dvoch týždňov, musia absolvovať šesť dní dodatočného výcviku počas víkendov a byť desať dní v roku v pohotovosti.
„Príslušníci branných záloh môžu počas primárneho výcviku požiadať o zaradenie do pohotovostných alebo operačných záloh. Ak tak neurobia, tak sa v deň nasledujúci po dni, ktorým sa skončil tento výcvik, stávajú vojakmi ostatných záloh,“ spresnil Bachratý. Vstup do pohotovostných a operačných záloh je však možný aj neskôr z ostatných záloh.Čítajte viac Kaliňák vysvetlil svoj prílepok: Zmeny neboli správne pochopené, nebol čas na riadny legislatívny proces
Podľa údajov ministerstva obrany, ukončilo do pondelka primárny výcvik 269 ľudí. Viac ako polovica, konkrétne 156, sa rozhodla vstúpiť do pohotovostných záloh. „Kompletný výcvik v prvom roku zaradenia do pohotovostných záloh doteraz absolvovalo 39 príslušníkov pohotovostných záloh. Ďalších 117 je prihlásených na absolvovanie zvyšných výcvikových modulov,“ priblížil hovorca ministerstva.
Príslušníkov pohotovostných záloh môžu v prípade krízovej situácie povolať pri riešení živelných pohrôm, priemyselných havárií či teroristického útoku. Ak tréningom prejdú, ich úlohou bude okrem iného ochrana objektov kritickej infraštruktúry a pripravenosť kedykoľvek pomôcť v domácom krízovom manažmente, napríklad pri povodniach.
Ako vyzerá dotazník
Previerky sú po psychotestoch a výpise z registra trestov tak ďalším „bezpečnostným sitom“. Keď sme sa ministerstva obrany pýtali, či zaznamenalo prejavy extrémizmu alebo nevhodné správanie, potvrdilo, že už museli jedného civila z primárneho kurzu vylúčiť.
„Doteraz bol pre nevhodné správanie vylúčený z výcviku NOS jeden občan,“ spresnil Bachratý. Podľa našich informácií malo ísť o frekventanta, ktorý absolvoval turnus v Leviciach a manipuloval so zbraňou proti armádnym pravidlám.
Osobný dotazník pre bezpečnostnú previerku prvého stupňa má 24 strán. Okrem osobných údajov, ako rodné číslo či trvalý pobyt, je treba vyplniť, ktoré školy vojak navštevoval, kde všade pracoval a tiež detaily o partnerovi, vrátane miesta, kde pracuje.
Ďalšia časť sa týka prípadných trestných stíhaní, dopravných priestupkov, no obsahuje aj otázky o spolupráci so Štátnou bezpečnosťou či absolvovanie detektora lží. Nájdu sa v ňom však i otázky či ste boli spoločníkom teroristov, alebo, či ste pod nátlakom v dôsledku finančnej situácie. Pýtajú sa aj na sexuálne konanie, pre ktoré by vás mohli vydierať, alebo, či má váš majetok hodnotu, ktorá nezodpovedá priznaným príjmom.
Otázky „na telo“
Pri dotazníkoch na stupeň utajenia dôverné, tajné a prísne tajné sú otázky osobnejšie a zahŕňajú napríklad aj výšku mesačných výdavkov či sumu, ktorú si sporíte. Úrad, ktorý previerky udeľuje, zaujímajú aj vaše pobyty v zahraničí, kto sú partnerovi rodičia, vzťahy s politickými stranami, cirkvou alebo občianskymi združeniami. Vypĺňajú sa aj údaje o dvoch osobách, ktoré vás poznajú a môžu sa vyjadriť k údajom v dotazníku.
Zákon tiež hovorí, že na bezpečnostnú previerku sa okrem dotazníka predkladajú aj životopis, výpis z registra trestov a písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním previerky. Ďalej sú to informácie o dotyčnom z evidencií polície, tajnej služby či Vojenského spravodajstva, ale aj údaje o spoľahlivosti osoby z previerok v mieste bydliska.
Pre mnohých civilov pôjde o celkom novú skúsenosť, ktorú si doteraz spájali len s profesionálmi. „Odovzdal som všetky vyplnené papier personalistom, teraz je to už v rukách Národného bezpečnostného úradu. Vraj si nás budú prípadne volať do Bratislavy na „pokec“,“ dodal účastník kurzu.